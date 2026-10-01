全靠平时爱看《空中浩劫》：迪拜航空 FZ1073 一乘客通过节目学会拉杆，协助救回机上 174 人

IT之家 10 月 1 日消息，当地时间 9 月 30 日，迪拜航空（FlyDubai）FZ1073 航班（波音 737 MAX）在从迪拜飞往特拉维夫途中发生驾驶舱袭击事件。

在此过程中，以色列乘客亚尼夫 · 哈尤恩（Yaniv Hayoun）与其他乘客为了阻止灾难发生，强行闯入驾驶舱，并协助制服恐怖分子（指副驾驶，后因涉嫌恐怖主义行为而被捕）。随后，哈尤恩短暂操作飞机操纵装置，帮助飞机结束俯冲，待机上其他飞行员接管后，航班最终在沙特阿拉伯塔布克安全降落。

此次事件发生时，机上共有 174 人。据多家媒体报道，副驾驶刺伤了印度籍机长 Smit Machchhar，随后飞机出现剧烈下降。路透社称，飞机在不到 30 秒内下降近 1.4 万英尺（IT之家注：约 4,267 米），目前具体飞行数据仍待调查进一步确认。

飞机安全降落后，哈尤恩等乘客返回以色列。9 月 30 日，他在本-古里安机场接受以色列总理本雅明 · 内塔尼亚胡接见，而且当时仍穿着事发时沾有血迹的衣服。内塔尼亚胡称赞他为英雄，并表示其行动避免了一场巨大的灾难。

哈尤恩在接受内塔尼亚胡等人询问时表示，他与其他乘客进入驾驶舱后，将袭击者从操纵台附近拉开。随后飞机仍处于异常飞行状态，他抓住操纵装置并向后拉，使飞机恢复平飞。

随后，内塔尼亚胡询问他是否学习过如何操作飞机时，哈尤恩回答称，自己之所以知道如何拉动操纵装置，是因为平时爱看《空中浩劫》（Air Crash Investigation）。相关对话随后由内塔尼亚胡办公室公开的视频记录。

IT之家注：《空中浩劫》又名《空难调查》（Mayday），是一档以真实航空事故、险情和劫机事件为素材制作的纪录片系列，通过情景重现、事故报告及相关证词还原事故经过。该节目由加拿大 Cineflix Productions 制作，并在多个国家和地区播出。

不过，从现有报道来看，哈尤恩并非凭借仅靠自己从节目中学到的那些知识独自完成了飞机的恢复和降落。当时机上另有两名非执勤飞行员，在袭击者被制服后接管飞机，最终安全迫降。机上 174 名乘客和机组人员中，除受伤机长和被捕的副驾驶外，无其他人员伤亡。此次事故的具体原因仍在调查中。