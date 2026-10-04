索尼 PlayStation 前高管：开发者很难靠微软 Game Pass 盈利

IT之家 10 月 4 日消息，关于 Game Pass 究竟能否为 XBOX 以及入驻该平台的游戏工作室创造足够利润的争论已经持续很久了。相关数据显示，这项订阅服务的发展已经陷入停滞，一位前 PlayStation 高管就此发表了自己的看法。

这名高管表示，开发者几乎不可能依靠 Game Pass 赚到钱，因为这套订阅模式本身就不是以此为目标设计的。工作室开发一款游戏，都希望不只是收支相抵，而是最终实现盈利。

肖恩 · 莱登（Shawn Layden）在《The Expansion》播客节目受访时称，他并不认为开发者能够借助 Game Pass 获取利润。他说这项服务很像赌场，庄家永远是最后的赢家，在这里庄家就是微软。

开发者始终希望能够参与收益分成，跨过盈亏平衡点，让自家游戏开始产生利润。但在订阅模式之下，这件事根本无法实现。

开发者都期待自己的作品可以盈利，可惜在 Game Pass 平台上很难做到。虽然这项服务可以为小型独立游戏开发者带来更多曝光机会，但对于 3A 大作而言并不友好。

一款定价 70 美元（IT之家注：现汇率约合 470 元人民币）的游戏尚有机会打开市场、实现盈利，可一旦进入 Game Pass 就失去了这种可能性。莱登认为，这正是 PlayStation 独占游戏整体表现优于 XBOX 独占游戏的原因。