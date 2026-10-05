纽约时报：石油大国闹油荒，俄罗斯人抢购中国电动汽车

北京时间 10 月 5 日，《纽约时报》发文称，随着乌克兰越来越多地将战火带到俄罗斯，俄罗斯出现了燃料短缺的情况，这促使俄罗斯人开始抢购中国电动汽车。

俄罗斯加油站排起长队

谢尔盖 · 采利科夫 (Sergei Tselikov) 是俄罗斯首屈一指的汽车行业专家，先后拥有过 20 多辆车，包括沃尔沃、大众和路虎。这些车全都配备了燃油发动机。

但是今年 7 月，随着乌克兰无人机袭击俄罗斯炼油厂，俄罗斯全国各地的司机在加油站排队数小时加油。于是，他购买了一辆中国品牌长城汽车生产的纯电动掀背车。他必须迅速出手，由于需求激增，这款车的价格在几天内上涨了约 2000 美元。

“我试着给我的一辆车加油，跑了附近 5 个加油站，但那里只有柴油或低标号汽油，”他说，“我实在懒得排队。”他所说的低标号汽油，是指政府为应对燃料短缺而允许销售的质量较低的燃油。

电动汽车快速普及

随着乌克兰越来越多地将战火带到俄罗斯，战争带来的影响可能在道路上表现得最为明显。自 6 月底以来，俄罗斯电动汽车市场规模已经翻了一倍多。该国销售的大多数电动汽车来自中国，这也体现出莫斯科为应对西方战时制裁而进行的经济转向。

俄罗斯正在补上电动汽车产业的课。多年来，当其他国家纷纷建设电动汽车供应链和充电基础设施时，俄罗斯却对此视而不见。作为全球主要石油生产国之一，俄罗斯过去一直能够凭借这一地位维持低廉的汽油价格。而且，主要城市之间距离遥远，如果没有稳定的需求支撑，建设充电网络在经济上并不可行。此外，俄罗斯严酷的冬季气候也要求汽车制造商针对当地气候对车型进行大幅调整。

莫斯科经销商的混合动力车

如今，电动汽车突然成为俄罗斯道路上更常见的景象，尤其是在大城市。据俄罗斯工业和贸易部数据，该国今年 1 月至 8 月期间的电动汽车 (含混合动力车) 销量超过 8.3 万辆，而 2025 年同期为 4.3 万辆。

根据采利科夫领导的汽车研究机构 Avtostat 数据，截至 9 月底，纯电动汽车和可不使用汽油行驶的插电式混合动力车已占俄罗斯汽车市场的 11.5%，而年初这一比例约为 5%。俄罗斯的电动汽车市场份额现已略高于美国，但与中国 45% 的份额相比仍小巫见大巫。

虽然俄罗斯电动汽车销量激增源于一个特定因素：乌克兰的袭击，但俄罗斯汽车市场的这一转变，是战争和供应冲击迅速改变消费者购车决策的最新例证。

在世界其他一些地区，电动汽车销量也因美以对伊朗的战争而大幅增长，这场战争导致石油和汽油价格飙升。据国际能源署预测，今年全球电动汽车销量占所有新车销量的比例将创下 29% 的历史新高。

今年，电动汽车销量在 90 多个国家实现增长，包括巴西、澳大利亚、印度和韩国。国际能源署表示，这场能源危机“显然进一步强化了购买电动汽车的理由”。

燃油短缺

在俄罗斯，燃料短缺正让许多俄罗斯人感到不安，他们此前已习惯于把乌克兰战争当作一件遥远的烦心事。这场燃料危机有可能成为政府面临的严重政治问题。

据追踪燃料市场的众包工具 Gdebenz 数据，上周五，俄罗斯全国仅有 46% 的加油站有燃油可售。在莫斯科，53% 的加油站有汽油供应，导致部分加油站排起长队。在莫斯科以东的主要城市下诺夫哥罗德，这一数字仅为 27%。

今年 7 月初和 8 月中旬，莫斯科的情况更加严重。当时，由于供应该市的炼油厂遭到袭击，只有四分之一的加油站有燃料供应。

当时，加油长队导致首都各地交通堵塞。司机们在连接莫斯科与圣彼得堡、喀山以及俄罗斯南部的高速公路上的加油站排队数小时等油。

俄罗斯的中国汽车经销商大幅增加

为了平息这场危机，俄罗斯政府允许销售低标号汽油和柴油。但一些汽车在使用这种低质量燃料后开始出现故障。

亚历山大 (Aleksandr) 是莫斯科一家专修沃尔沃的修理厂经理。他说，仅 8 月的两周内，他就接收了 15 辆柴油车，这些车辆的柴油颗粒过滤器出现堵塞。他认为该问题与低标号燃油有关。

抢购中国电动车

随着燃料危机持续，电动汽车经销商已被抢购一空，二手电动汽车的网上挂牌信息也大幅减少。

在莫斯科西北部一个占地广阔的经销商园区，俄罗斯组装、基于中国设计的电动汽车品牌 Evolute 的一名经理表示，园区内已无库存，也无法加入等候名单。

该园区内有 40 多家经销商，其中大多数过去主要销售来自西方、日本和韩国的品牌。如今，这里已有超过 25 家中国品牌展厅。

许多俄罗斯汽车厂过去生产西方品牌，但在乌克兰战争爆发后，由于西方政府的压力而被弃用。如今，大多数工厂转而组装中国汽车。

在莫斯科的街道和停车场，充电站前也出现了排队现象，尽管队伍较短。

最近的一天，40 岁的亚历山大正在给一辆红色莫斯科人汽车充电。莫斯科人是一个标志性苏联汽车品牌，如今采用重新贴牌的中国车型设计重新推出。他说，为了找到一个正常运行且不用排队的充电桩，他不得不在莫斯科市中心四处寻找。

“总体而言，基础设施仍然不足。”亚历山大说。他表示，这辆莫斯科人汽车属于他的雇主。考虑到电动汽车价格高昂，而且充电站数量不足，他自己绝不会购买电动汽车。

一些居民开始转而使用电动自行车或电动滑板车，或者尝试将自己的汽车改装成使用天然气。还有一些人改乘公共交通工具，包括城际巴士。

一些俄罗斯人改乘电动自行车

汽油短缺已经成为俄罗斯人日常生活中的一个常见现象，以至于莫斯科马戏团里的小丑都拿它来开玩笑：“有人有车钥匙吗？没有？当然没有，因为没油了！”

俄罗斯转向对电动汽车更友好的政策始于 2022 年，当时政府开始补贴快速充电站和电网接入。2023 年，更新后的法规要求新建建筑配备电动汽车基础设施。公共充电站数量从 2022 年的不足 1500 个增至今年的 8000 多个。

在俄罗斯许多地区，纯电动汽车已免缴其他车主需要缴纳的交通税。在莫斯科和其他大城市，电动汽车驾驶员无需支付停车费，而停车费最高可达每小时 9.50 美元。俄罗斯生产的电动汽车可以享受政府补贴，并且在全国大多数收费高速公路上免费通行。

俄罗斯最大充电站运营商 Punkt E 的 CEO 康斯坦丁 · 阿利亚比耶夫 (Konstantin Alyabyev) 表示，公司很早就意识到了俄罗斯市场的潜力。

“我们不认为俄罗斯是什么所谓的‘受诅咒的国家’，”他说，“主要障碍并不是什么天然限制。这里存在一个典型的‘先有鸡还是先有蛋’的问题：没有电动汽车，就不会有充电基础设施。”

阿利亚比耶夫说，最近几周，Punkt E 充电站的需求翻了一番，部分站点还排起了队。但由于获得许可需要时间，公司无法迅速扩大网络。不过，公司管理层还是决定加快建设 100 个新的充电站。

汽车专家采利科夫买了一辆运动型长城欧拉 03 GT。这款车此前名为欧拉 Funky Cat。采利科夫给自己的车起了个绰号叫 Kotya，在俄语里是“小猫”的意思。

他说，虽然纯电动汽车的市场份额已经翻了一倍，但由于价格较高，这类汽车在俄罗斯仍然不太常见。他预计，混合动力汽车的市场份额将继续增长。

电动汽车在俄罗斯可能还面临着一种形象上的障碍。对一些人来说，电动汽车就是不够“男人”。

51 岁的伊戈尔 (Igor) 在莫斯科郊外排长队等候加油时表达了这种看法。“我绝不会买电动汽车，”他说，“电动汽车对男性健康有害，而且太贵了。”