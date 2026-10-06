育碧《刺客信条：女巫》游戏角色与剧情细节曝光，预估 2027 下半年发行

IT之家 10 月 6 日消息，游戏媒体 mp1st 于 10 月 4 日发布博文，报道称育碧《刺客信条：女巫》（Assassin's Creed Hexe，Hexe 为代号，非官方正式名称）游戏曝出新一批角色与剧情资料。

消息称游戏背景设定在 16 世纪德国，故事聚焦当地猎巫审判与宗教迫害，整体基调较系列近年作品更阴暗。

主角方面，消息称该游戏女主角称为“佩特拉”。她约 25 岁，意志坚强且思想激进。她可能拒绝接受社会强加的传统角色，并由此卷入主要剧情。

佩特拉的母亲名为布里吉特，是一名助产士，曾学习草药知识；她还可能与奥迪托雷家族存在联系，让佩特拉成为艾吉奥的远房后裔。

IT之家注：奥迪托雷家族是 《刺客信条》系列中的重要刺客家族。家族成员包括《刺客信条 II》主角 Ezio Auditore。此次泄露资料暗示，《刺客信条：女巫》主角可能拥有奥迪托雷家族血统，但育碧尚未正式确认相关设定。

康拉德则被描述为虔诚、顾家的男性。他重视宗教正统，并从事一项被资料称为“肮脏工作”的任务。

配角包括“布鲁诺”“安东”“约翰娜”“西奥”和“艾丽卡”。另一名关键人物是 65 岁的前村医格特鲁德。瘟疫爆发且缺乏治疗手段后，村民指责格特鲁德是女巫，迫使她离开村庄并隐居。

格特鲁德曾教授布里吉特草药学，因此与佩特拉一家存在联系。当佩特拉成为“羔羊教团”的目标后，格特鲁德可能为她提供避难所。

发布日期方面，业内人士 NateTheHate 称，游戏最早要到 2027 年下半年发售，可能会在 PC、PS5 和 Xbox Series X/S 等平台上发行，售价为 70 美元（现汇率约合 470 元人民币）。