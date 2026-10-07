全球内存短缺缩影：GameStop 二手索尼 PS5 Pro 比新机溢价 55.56%

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 Tom's Hardware 昨日（10 月 6 日）发布博文，报道称 GameStop 二手索尼 PS5 Pro 标价 1,399.99 美元（IT之家注：现汇率约合 9,397 元人民币），比新机官方推荐零售价（899.99 美元（现汇率约合 6,041 元人民币））高 500 美元（现汇率约合 3,356 元人民币），溢价 55.56%。

IT之家附上相关截图如下：

网友 u/dicklicker69_- 昨日在 Reddit 社区发帖，自称是门店员工（社区版主已确认发帖者身份），分享了一张 GameStop 的产品定价表格，文件称“二手主机价格将高于全新主机”，并标注该安排“有意为之”。

报道指出，按官方价出售的新机大多已售罄，大型零售商少量新机报价约 1,500 美元（现汇率约合 10,068 元人民币）。备忘录还列出回收估值：基础版本为 800 美元（现汇率约合 5,370 元人民币），带光驱版本为 850 美元（现汇率约合 5,705 元人民币）。两项估值均高于 2024 年的 699.99 美元（现汇率约合 4,698 元人民币）首发价。

SKU 型号／版本 调整后的二手零售价 调整后的回收价 416,576 白色数字版 $1,399.99 $800.00 417,018 白色光驱版 $1,499.99 $850.00 419,135 30 周年光驱版 $1,499.99 $850.00 451,741 金刚狼 Adamantium 光驱版 $1,499.99 $850.00 451,795 金刚狼黄色光驱版 $1,499.99 $850.00 451,737 金刚狼 Adamantium 数字版 $1,399.99 $800.00 451,787 金刚狼黄色数字版 $1,399.99 $800.00 419,130 30 周年数字版 $1,399.99 $800.00

社区版主随后跟帖，表示 GameStop 已经于美国东部时间 10 月 6 日凌晨 3 点（北京时间 10 月 6 日 15 点）更新页面，确认了本次调价。

索尼归因于内存成本上涨，于 2026 年 4 月将官方价上调至 899.99 美元（现汇率约合 6,041 元人民币）。GameStop 目前并未解释本次上调二手 PS5 Pro 售价的原因，不过 TechPowerUp、Tom's Hardware 认为这是全球内存短缺背后的一个缩影。