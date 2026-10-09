阿里巴巴蔡崇信：五年后 AI 将如今天的互联网，融入社会的每个环节

北京时间 10 月 7 日晚，阿里巴巴集团主席蔡崇信在意大利都灵出席国际科技与投资盛会 Wave by Vento 2026，围绕 AI 的应用价值、阿里巴巴的全栈 AI 布局，以及未来 AI 的发展前景展开交流。

蔡崇信预判，未来 AI 将从显性话题转为隐性基础设施。“五年后，人们可能不再单独讨论 AI，因为它将像今天的互联网一样，融入业务的每个环节。相关术语可能会随技术普及程度而演变，但 AI 作为根本性的技术突破，将持续影响商业与社会。”

在交流中，蔡崇信重点分享了阿里巴巴的 AI 发展战略，他以 2023 年为分界，将公司发展划分为两个阶段。蔡崇信将阿里巴巴创业的 1999 年至 2023 年称为公司发展的“公元前”时期”（BC 时期）；这一阶段的阿里巴巴，业务规模持续扩大；2023 年起，公司进入“公元后”时期”（AD 时期），明确聚焦电商与全栈 AI 两大核心业务，并将 AI 视为面向未来的关键方向，决定全力投入。在他看来，AI 开启了发展的新纪元，并且刚拉开序幕。

蔡崇信还进一步从算力、模型与应用层面对阿里全栈 AI 作出阐释：在算力层，依托阿里云 17 年的积累及其在中国市场的领先地位，构建计算能力；在模型层，自主开发大模型，形成智能能力；在应用层，将 AI 应用于面向消费者和企业客户的产品与服务。

对于 AI 当前的能力边界，蔡崇信认为，AI 擅长帮助人们“省时间”，但在帮助人们“花时间”上，尚未取得同样的突破，还有巨大的发展潜力。在他看来，提升知识工作者的生产力，是 AI 最确定的应用场景。他估算，相关的总潜在市场规模（TAM）约为 50 万亿美元。在医疗、科研等领域，AI 也可以成为加速创新的工具。

蔡崇信还阐述了以阿里为代表的中国公司的 AI 开源路径。“就像一所顶尖大学会向全世界开放、为学生提供助学金一样，AI 也应该把进展开源，让更多人受益。这也源于中国公司在哲学层面的选择。”

蔡崇信非常看好欧洲正在涌现出来的几家“新云”（Neo Cloud）公司。他认为，开源路径是欧洲的机会。欧洲有大量的工业企业，可以把这些数据真正利用起来，利用开源模型改进业务运营。欧洲需要做的，是搭建算力基础设施，让开源模型能跑在自己的基础设施上。

在被问及中国 AI 产业的发展时，蔡崇信表示，中国目前占全球工业生产总量的约 30%，中国工厂积累了大量高价值的制造过程数据，可以用于训练 AI 模型，帮助企业提升产品良率、优化产品设计；此外，中国在电动汽车、机器人等 AI 领域拥有完整的硬件供应链，未来在 AI 与物理世界结合的发展阶段，这一供应链优势将转化为显著竞争力。

原标题：《蔡崇信：五年后 AI 将如今天的互联网，融入社会的每个环节》