威联通 Qu405-N150-8G 四盘位 NAS 发售：双 2.5G 网口、双 M.2，2599 元起

IT之家 10 月 9 日消息，威联通旗下 Qu405-N150-8G 四盘位 NAS 现已在京东发售，该机配备 8GB RAM，提供 2 年标准保修服务，单机定价 2599 元，配一块希捷酷狼 4TB 硬盘为 3599 元。

该 NAS 整体造型简约，机身尺寸 165 mm x 168 mm x 217 mm，净重 2.15 kg。搭载 4 核心 4 线程英特尔 N150 处理器，能处理 4K 视频转码并运行虚拟机与 Docker 容器。出厂标配 8GB SODIMM DDR4 RAM 内存，可自行升级至 16GB 规格。

该 NAS 配备 4 个 3.5/2.5 英寸 SATA 硬盘仓。内部预留 2 个 M.2 2280 NVMe PCIe Gen 3 x1 插槽。I/O 方面配备双 2.5GbE 网口、双 USB-A 3.2 Gen 2、一个 USB-C 3.2 Gen 2、一个 HDMI 2.1 接口。

IT之家附产品参数：

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