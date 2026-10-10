红旗天工 07 车型上市：CLTC 纯电续航最高 730km，限时权益价 16.79 万元起

IT之家 10 月 10 日消息，红旗天工 07 今晚上市，限时权益价区间 16.79-19.79 万元。新车延续红旗家族设计语言，搭载司南智驾方案，CLTC 工况最高纯电续航可达 730km。
IT之家附价格如下：
640 Max，限时权益价 16.79 万元起
730 Ultra，限时权益价 17.29 万元起
680 四驱 Ultra，限时权益价 19.79 万元起
新车长宽高分别为 5000/1915/1490mm，轴距为 3000mm。内饰方面，新车搭载灵犀座舱 6.0，提供云杉灰、铂光杏、暖阳橙三款内饰颜色供选择。
新车前排配备液晶仪表 + 17.3 英寸中控大屏，内置高通 8397 车机芯片，支持苹果、安卓、华为多品牌手机互联；中控岛台集成双无线充电面板与双杯架。副驾配备 16 向电动舒躺座椅，集成加热、通风、按摩功能。
智能驾驶方面，新车搭载红旗司南智驾 5.0，配备 384 线动态可变焦激光雷达，支持高速领航、城市领航、全场景智能泊车、跨楼层记忆泊车、ETC 无感通行、端到端三点调头、待转区通行、车位到车位等高阶辅助功能。
动力提供单电机、双电机两种版本：单电机最大功率 340kW；双电机前后电机功率分别为 190kW、340kW。电池由中汽新能供应，采用磷酸铁锂材料。全系标配 800V 高压平台，CLTC 最高续航 730km，电量 10%-80% 快充仅需 12 分钟。