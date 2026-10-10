上汽奥迪 E7X 首次 OTA 推送：新增屏幕护眼模式、零重力座椅倾角调节功能等

IT之家 10 月 10 日消息，10 月 9 日，上汽奥迪 E7X 开启首次 OTA 推送，版本号为 AUDI OS 2.1.4，覆盖寻车、车手互联、语音、驾控、舒适全场景。
IT之家整理主要内容如下：
优化寻车闪灯鸣笛体验
手机端寻车功能支持「闪灯」、「闪灯鸣笛」两种模式自由选择；
在这两种寻车模式基础上，可自定义 5s、10s 和 15s 三档执行时长。
新增 VAD 语音智能断句功能
智能识别语音停顿，自动判断指令是否结束；覆盖导航、多媒体、车控等全场景语音交互；
告别指令卡顿，交互更自然流畅。
优化语音情感化拟人发音
适配不同场景切换播报风格，如故事播报、资讯朗读等；可以尝试下个指令“Hey 奥迪，给我讲个悬疑故事吧 ~”
支持情绪类交互响应，闲聊互动更有温度，拟人化发音升级，交互体验更自然；不妨试试看“Hey 奥迪，今天有一笔新收入，太开心了！”
优化随速调节里空簧升降策略
节能与超级节能模式下，优化空簧随速升降触发逻辑；更精准识别驾驶场景，避免高速短时间降速导致空簧迅速上升，从而提高风阻的情况；
同时，放宽空簧下降的车速策略，让高速场景下，爱车可以更快进入低姿态，降低风阻，有效提升续航表现。
优化驾驶辅助音量控制路径
新增驾驶辅助音量的「语音」控制路径，语音指令即可调节智驾播报音量，操作更便捷；
不妨尝试跟奥迪助手说“Hey 奥迪，把智驾音量调高一点”。
优化驾驶辅助系统菜单交互体验
进入「驾驶辅助」大类模块后，左侧一级菜单划分为「行车辅助」、「主动安全」、「泊车辅助」、「增强提醒」四大类；
优化功能分类逻辑，查找设置更便捷、更高效。
新增零重力座椅倾角调节功能
升级后，可随心调整座椅倾角角度，适配不同乘坐需求，提升长途乘坐舒适度与支撑性；
可通过座椅物理按键调节，从前往后数第 2 个调节键。
优化大角度躺姿提醒策略
为了提升行驶途中，副驾坐姿的安全性，优化大角度躺姿提醒逻辑，兼顾座椅调节自由度与驾乘安全。
新增屏幕护眼模式
新增低蓝光护眼模式，覆盖中控、副驾及后排屏幕，缓解长时间观看的视觉疲劳，守护用眼健康；
常规设置路径：「车辆」「系统设置」「显示」「护眼模式」也可通过下拉前后排「负一屏」的快捷入口，进行开启或关闭。
新增车外灯光动效体验
开门警告灯语：当车辆开门且监测到同侧后方快速来车 / 行人时，自动触发灯光流动式提醒，降低开门杀风险；
悬架升降灯语：悬架调节时，灯光动效同步开启，提升出行仪式感。
以上灯效设置路径：「车辆」「车外设置」一「车外灯」
优化钥匙解锁感应开门路径
将「NFC 钥匙感应门开关门」和「UWB 钥匙感应门开门」从「车辆」「车外设置」一「钥匙」调整至「车辆」「车外设置」>「门窗锁」；
功能归类更统一，设置查找更便捷。
新增奥迪助手形象动画
新增 12 款奥迪助手形象动画，覆盖多场景交互动效，丰富座舱交互趣味；
新增动效覆盖多场景。