微软 10 月 Win11 累积更新修复部分游戏内鼠标卡顿问题

IT之家 10 月 14 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 14 日）发布博文，报道称本月（2026 年 10 月）面向 Windows 11 24H2、25H2 和 26H2 推送的累积更新 KB5127648 中，微软修复部分游戏内鼠标输入卡顿问题。

报道称该问题最早可以追溯到 2025 年 2 月，有用户在全新安装 Windows 11 24H2 后反映鼠标“持续延迟并卡顿”。

在 2025 年 10 月，有 Windows 11 用户反馈安装微软更新之后，在戴尔笔记本上鼠标可以正常运行，但连接 Kensington 扩展坞并使用外接显示器时出现抖动与迟滞。

在 2026 年 6 月，有用户在 Microsoft Q&A 反馈 Windows 更新影响《星球大战：旧共和国》和《最终幻想 14》的鼠标表现，出现视角异常旋转、光标持续移动或消失等。部分玩家曾更换鼠标、调整 DPI 与轮询率、重装系统或游戏，但问题仍持续。IT之家附上相关视频如下：

在 2026 年 10 月更新日志中，微软表示：“本次更新修复了某些游戏中可能导致鼠标输入卡顿的问题”，未披露成因、受影响游戏或受影响范围。此前 9 月 22 日的可选预览更新未包含这项修复，本次为 10 月更新新增内容。