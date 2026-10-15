京东采销员工发布谣言诋毁其他平台被起诉，法院已立案

IT之家 10 月 15 日消息，据雷峰网报道，因在 618 大促期间发朋友圈造谣诋毁其他平台，京东公司采销经理左琦被抖音电商起诉。目前，北京市海淀区人民法院已正式立案。

据回顾，2026 年 5 月 29 日至 31 日，一张京东采销经理左琦发布的朋友圈截图在社交媒体广泛传播，大量社交媒体账号发帖称“京东员工朋友圈曝抖音裹挟商家媒体、黑京东就有流量”。相关内容在社交平台的发布时间集中、内容同质化严重、IP 地址集中，具有明显的水军特征，发布后还被多家媒体误信，进行了援引报道。

左琦在朋友圈称，618 大促前夕，不少商家和媒体都收到了某平台公开指责京东的要求，该平台会给京东的负面新闻流量扶持，并在仅有一条媒体报道的基础上，将京东的负面新闻推上了自家的热榜。上述指控同时配有一张带有今日头条链接的截图，来说明所谓的“某平台”是在指代抖音电商和今日头条。

据悉，所谓流量扶持京东负面等指控纯属捏造，左琦朋友圈配图中的链接，对应的是一篇官方媒体的行业监督报道，名为“知名电商平台陷乱价风波：同款电器差价超千元，市监部门要求落实内卷式竞争整治”，该报道从未登上过今日头条热榜。

该报道指出，京东平台往往会在大促期间要求平台内商家必须提供“全网最低价”、降价成本主要由商家承担，同时通过“毛利保护”条款保障自身利润；为了竞争，京东有时还会针对自己几乎无货的其他平台专供品，故意标一个很低的价格来“乱价”，同款电器有时和其他平台差价上千元，“本质上是用一个假的价格，去干扰商家在其他平台的销售”。

报道认为，上述行为违反了《互联网平台价格行为规则》中关于“平台不得强制或者变相强制平台内经营者降价”的有关规定，也和监管部门“内卷式”竞争综合整治的精神相悖。

IT之家查询获悉，捏造、散布涉竞争对手的虚假信息，损害其商业信誉的，构成名誉权侵权或者商业诋毁，需要承担损害赔偿、赔礼道歉等民事责任；造成重大损失或者有其他严重情节的，甚至可能构成损害商业信誉、商品声誉罪，面临有期徒刑、拘役、罚金等刑事责任。