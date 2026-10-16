小米 REDMI Turbo 6/Max 手机曝光：内部代号 sofia / denver，有望 2027Q1 发布

IT之家 10 月 16 日消息，科技媒体 ximitime 昨日（10 月 15 日）发布博文，通过挖掘 Mi Code 代码，发现了 REDMI Turbo 6 及 REDMI Turbo 6 Max 两款手机的踪迹。

从已曝光的型号看，小米或将继续采用“同一硬件、不同品牌命名”的策略：中国市场的 REDMI Turbo 6 / Turbo 6 Max，预计在海外以 POCO X9 Pro / X9 Pro Max 的名义销售，而印度市场则可能同时出现 REDMI Turbo 与 POCO 两个系列。

在 REDMI Turbo 6 方面，在海外市场名为 POCO X9 Pro，内部代号为 sofia，也称为 Q10，目前已发现 2703BPC40G、2703BRT40I、2703BPC40I、M407CF 四款型号。

在 REDMI Turbo 6 Max 方面，该机在海外市场预估名为 POCO X9 Pro Max，内部代号“denver”，也称为 Q10U，目前已发现 27011RT78I、27011PC78I 和 27011PC78G 三款型号。

上市时间方面，爆料根据型号命名规律推测，新机最快可能在 2027 年 1 月至 3 月之间发布。IT之家曾于今年 7 月发布博文，分享了一张小米 REDMI Turbo 6 Max 手机的渲染图。

规格方面，该机最大的亮点在于配备 10000mAh 容量电池，以及 7 英寸屏幕，处理器可能使用联发科天玑 9500s 或者天玑 9600s。

小米 REDMI Turbo 5 系列手机发布于 1 月 29 日，分为标准版和 Max 机型。其中 REDMI Turbo 5 手机搭载天玑 8500-Ultra 处理器，REDMI Turbo 5 Max 手机则首发天玑 9500s 处理器：

REDMI Turbo 5：原价 2299 元、首销 1999 元起；

REDMI Turbo 5 Max：原价 2499 元、首销 2199 元起。

▲ IT之家开箱：小米 REDMI Turbo 5 Max 手机图赏