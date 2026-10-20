高通被曝将全球裁员，CEO 安蒙称业务扩张改变了人才需求

北京时间 10 月 20 日，据路透社报道，高通首席执行官克里斯蒂亚诺 · 安蒙在一份内部备忘录中告知员工，公司将在年度员工评估后，开展以绩效为重点的全球裁员，相关通知将于 11 月开始发出。

路透社查阅的这份备忘录于周一发出。安蒙表示，此举旨在建立更强的绩效文化，并解决公司持续未能达到预期的情况。备忘录未披露裁员人数，路透社也暂时无法确定此次裁员的规模。

安蒙称，在作出裁员决定时，公司将综合考虑业务重点、组织需求、技能和专业能力。他表示，随着业务扩张，公司所需的能力和技能也在变化，必须让合适的人担任合适的岗位，使员工充分发挥能力，并推动公司持续取得成功。

高通暂未回应路透社的置评请求。截至 2025 年 9 月，高通全球员工约为 5.2 万人，其中多数为全职员工。该公司的财年通常于 9 月下旬结束。

据路透社报道，作为全球最大的智能手机芯片制造商之一，高通今年受到消费电子产品销售低迷的冲击，存储芯片价格飙升抑制了关键市场的需求。

今年以来，高通股价累计上涨约 1.5%，同期标普 500 指数涨幅超过 12%，费城半导体指数涨幅接近 60%。周二美股盘前，高通股价下跌约 1%。

在 7 月下旬发布的最近一期财报中，高通预计季度利润将低于市场预期，并表示来自苹果产品的收入将以快于此前预期的速度下滑。不过，公司同时表示，到 2027 财年，数据中心及其他非手机业务的增长将足以抵消上述收入损失，并带来额外增长。

随着业务向快速增长的 AI 数据中心市场拓展，高通预计，2027 财年，公司芯片销售收入的大部分将来自智能手机以外的业务。