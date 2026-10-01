里程碑时刻！曝华为鸿蒙 HarmonyOS 系统装机量突破 1 亿台

IT之家 10 月 23 日消息，奇妙工具箱今日数据显示，华为鸿蒙 HarmonyOS 操作系统装机量突破 1 亿台，目前约 102,244,390 台。

根据奇妙工具箱说明：鸿蒙系统（HarmonyOS 5 及以上）装机量数据来源于华为 App Gallery 应用市场。每日人工收集并更新数据，确保信息的时效性。

参考IT之家此前报道，在今年 3 月的直播中，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东透露，鸿蒙系统用户规模正经历急剧增长，预计将在今年冬季前突破 1 亿大关。

华为官网披露，截至 2026 年 6 月，全球鸿蒙开发者规模已超 1100 万，华为应用市场可获取的鸿蒙应用与服务数量突破 38 万。第三方数据显示，鸿蒙已稳居中国第二大智能手机操作系统，2026 年第一季度在中国智能手机市场份额达 19%。

延伸阅读

华为轮值董事长徐直军在 2026 年 8 月举行的鸿蒙生态大会 2026 上表示，1 亿用户是操作系统生态的关键临界点：100 万用户能够验证操作系统底层能力，1000 万用户可以快速发现并优化使用问题，达到 1 亿用户则能形成支撑开发者商业闭环的土壤，生态可实现良性自循环，跨过这一门槛，鸿蒙生态将从导入期进入成长期。

从增长节奏来看，鸿蒙装机量自 2025 年 7 月达到 1000 万台后持续加速：2025 年 9 月底突破 2000 万台，2026 年 1 月跃升至 4000 万台，2026 年 5 月增至 6000 万台，2026 年 8 月 20 日达到 8000 万台，2026 年 9 月 7 日突破 8500 万台，2026 年 10 月 1 日站上 9000 万台台阶。

在系统版本方面，HarmonyOS 6 于 2025 年 10 月 22 日正式发布，首批支持升级的设备涵盖 90 余款华为手机、平板及智慧屏产品；HarmonyOS 7 则于 2026 年 9 月 7 日发布。2026 年 10 月 1 日发布的华为 Mate 90 系列全系搭载鸿蒙 7 操作系统，会上披露鸿蒙已有超过 45 万个应用和服务可获取。

在全球市场，2026 年第一季度数据显示，鸿蒙以约 5% 的份额位居全球智能手机操作系统第三，仅次于安卓的 73% 和 iOS 的 22%，形成安卓、iOS、鸿蒙三足鼎立的格局。

生态适配方面，头部应用正加速推进，微信鸿蒙版安装量已突破 8500 万，京东等主流应用下载量超过 7000 万。此外，2026 年 8 月举行的鸿蒙生态大会发布了“鸿图计划”，面向芯片、模组、OSV、设备厂商设置开发、测评、商用三重激励；截至 2026 年 8 月 20 日，OpenHarmony 社区已汇聚 1.3 万余名贡献者、650 余家社区伙伴。