央视新闻谈 AI 魔改视频和二创区别：问题关键在“魔”，消解经典的同时也伤害文化根本

IT之家 10 月 24 日消息，据央视新闻今早报道，日前，部分重点网络视听平台公布了“AI 魔改”视频专项治理工作 9 月的处置情况，共清理违规视频近 13000 条、处置违规账号 30 余个。

央视新闻在报道中谈及了 AI 魔改视频和二创区别，称“AI 魔改”问题不在 AI 也不在二创，关键在“魔”：

优秀的“二创”作品基于对原著的了解与喜爱。经过观众和时间检验，融入大众文化，拥有忠实拥趸，既映射特定时代的精神面貌，也承载读者和观众的集体记忆。

“AI 魔改”视频则是“辣眼睛”“毁童年”，消解经典的同时，经典承载的精神也会被人渐渐轻视，伤害文化根本。在法律层面，“AI 魔改”视频还可能涉及多种侵权问题。

据IT之家了解，为进一步巩固治理成果，自 2026 年 2 月 1 日起，“AI 魔改”视频治理工作通过常态化、制度化长效机制持续开展。

广电总局督导各主要网络视听平台进一步深化落实主体责任，加强日常排查，重点清理基于四大名著、历史题材、革命题材、英模人物等经典影视作品进行“AI 魔改”的违规视频，并同步清理各类邪典动画，持续营造健康的网络视听生态环境。

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