小米开源硬件 HachimoDock 亮相，150 元就能复刻万能 AI 桌宠

10 月 26 日中午消息，2026 观猹大会期间，由小米技术委创新产品团队孵化的开源 AI 硬件 HachimoDock 亮相 —— 这是一台可由用户按个人喜好自由改造的桌面 AI 设备，小巧机身集成了个性化桌宠、语音操控电脑端 Agent、智能家居联动、自定义组件创作等能力。

据介绍，HachimoDock 硬件自制成本约 150 元。团队希望以此降低 AI 硬件的体验门槛，让它成为大众入门 Vibe Coding 的第一台 AI 硬件，体验用自然语言去“创造”一台万能桌面搭子的乐趣。

这台设备的功能不止于此：用户说出想法，即可与 AI 协作，现场生成并运行新的组件。基于这一开放机制，它既可以是快捷语音输入的麦克风、内置万款游戏的小游戏机、收听 FM 电台的小收音机，也可以是查看 AI 任务进展与电脑状态的桌面副屏、联动智能家居的桌面中控…… 更多玩法，留给每位用户亲手创造。

用户可以通过语音直接与桌宠进行互动，它会将用户意图转化为各类任务派发给电脑端 Codex、WorkBuddy 等各类 Agent，例如查资料、整理文件、编写代码等，同时 HachimoDock 屏幕上也会同步展示思考、执行、等待确认等任务状态，并以桌宠的表情、动作、简短提示及声音提醒反馈进展；涉及授权的重要操作，仍由相应客户端完成确认。

HachimoDock 的语音操作还延伸到了家居场景。通过联动小米 Miloco，用户可以语音发起家居控制，小屏也可切换为家居控制台，呈现设备状态、灯光控制和监控画面等内容，让一台桌面设备同时成为电脑 Agent 和智能家居的交互入口。

目前，HachimoDock 已在 GitHub 公开软件源码，并提供硬件物料清单、结构件模型及装配教程，用户可以按照自己的想法随意修改。“我们希望，把定义 HachimoDock 的空间留给每一位使用者，让更多人以较低成本，体验 AI 硬件创作的快乐。”小米技术委创新产品团队负责人表示。