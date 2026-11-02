币安遭黑客盗取 63 亿美元资产后恢复线上服务，平台现大额提现潮

IT之家 11 月 2 日消息，全球最大加密货币交易所币安在上周遭到黑客盗取数十亿美元资产后，于周日恢复线上服务，期间客户共提走 36.4 亿美元（IT之家注：现汇率约合 242.46 亿元人民币）资金，占平台资产规模的 2.1%。

币安表示，提现规模在初期激增之后已经趋于平稳，充值量依旧保持在较高水平。交易所称，目前已经补足 63 亿美元（现汇率约合 419.63 亿元人民币）被盗资产中的 95%。

业内分析师认为，这起盗窃案可能是史上规模最大的金融劫案，也是近期一连串加密货币失窃事件中的一起。提现数据是一次早期考验，用来判断遭遇攻击后客户是否还愿意把资金存放在这家交易所。区块链研究机构 TRM Labs 的数据显示，去年攻击者在近 150 起事件中盗取了价值 29 亿美元（现汇率约合 193.16 亿元人民币）的加密货币。

币安称，这笔资金净流出统计的是格林威治标准时间 15 点 30 分之前客户的提现与充值差额。加密货币数据分析平台 DefiLlama 在其数据面板上显示的流出规模更高，达到 58.1 亿美元（现汇率约合 387 亿元人民币），高于此前公布的 43.6 亿美元（现汇率约合 290.41 亿元人民币）。

币安发言人谈及 DefiLlama 的数据时表示：“该统计没有计入我们转入自有新热钱包的资金，因此数据并不准确。我们在 X 平台上最新发布的信息最接近真实情况，当然，该推文发布之后还有持续的充值与提现变动。”

币安表示，提现恢复将分阶段推进，优先满足用户需求。第一阶段开放了 15 种代币的提现，其中包括比特币、以太坊，以及部分 USDC、USDT 稳定币和狗狗币。

币安早前在 X 平台发布的文章中写道：“我们采取分阶段方案，依据过去一周的用户需求数据，优先放开部分代币。”

币安周日早些时候称，已经动用公司资金购入替代代币，补足 60 亿美元（现汇率约合 399.65 亿元人民币）被盗加密资产。平台表示，剩余 5% 被盗代币属于流动性较差的资产，想要按所需数量补齐，可能需要更长时间。

币安承诺承担全部资金损失

币安称，平台已经联合其他加密企业冻结部分涉案资产，截至周五，已经锁定约 30 亿美元（现汇率约合 199.83 亿元人民币）。

交易所多次表态，本次黑客攻击带来的资金损失全部由币安承担，公司预留了约 63.4 亿美元（现汇率约合 422.3 亿元人民币）自有资金用于赔付。

币安在 X 平台发文说明，用来购买替代代币的资金来自 10 亿美元（现汇率约合 66.61 亿元人民币）用户安全资产基金（SAFU），这笔比特币储备原本用于在安全事故中保障用户资产，同时也动用了部分期货保险基金和公司自有资金。

联席首席执行官何一周六表示，币安将动用用户安全资产基金一半的资金，同时公司承诺会把该基金补充至约 10 亿美元（现汇率约合 66.61 亿元人民币）规模。

另一位联席首席执行官理查德 · 滕（Richard Teng）称，这次入侵属于复杂攻击，攻击者控制了一台笔记本电脑，并使用专门清除操作痕迹的恶意软件，给追踪调查增加了难度。

周五加密货币价格出现下跌，当时币安正努力安抚用户，保证资金安全。

币安支持用户买卖交易数字资产，在全球拥有 3.35 亿注册用户。平台周日称，截至 10 月 28 日，其管理总资产为 1,710 亿美元（现汇率约合 1.14 万亿元人民币）。