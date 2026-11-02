2026 款奔驰长轴距 E 级上市：融合豆包 AI 大模型，42.38 万元起

IT之家 11 月 2 日消息，2026 年款梅赛德斯-奔驰长轴距 E 级车今日上市，启用全新车型命名体系，售价区间为 42.38-50.98 万元。

IT之家附价格如下：

E 300 L 晖银版 42.38 万元

E 300 L 鎏金版 46.68 万元

E 300 L 星铂版 50.98 万元

该车率先搭载全新 AI 智能座舱，由梅赛德斯-奔驰中国研发团队首次主导、独立开发，支持季度性大版本 OTA 升级，未来还将陆续搭载于更多燃油及纯电车型。该车搭载融合豆包 AI 大模型的奔驰虚拟助手，华为 HiCar 全系标配，搭载 14.4 英寸中央显示屏 +12.3 英寸乘客显示屏。

数字孪生 3D 车模高度还原实车颜色等车辆配置细节，实时呈现车门、车窗等车辆状态，并支持通过车模直接操作车窗、遮阳帘等功能；柔性界面支持自由调整导航栏和快捷栏卡片；多媒体、通话等应用可通过多任务小窗呈现，让车机操作像使用手机一样直观顺手。

此外，该车拥有 5 米车身，1.88 米车宽。E 300L 星铂版新增标配平视显示系统、车内空气调节组件、方向盘加热，E 300L 晖银版及以上新增标配标志性的璀璨星环格栅。