YC 掌门人加里 · 谭每年至少 10 万美元用 AI：连 20 年前的隐私都交给它

北京时间 11 月 3 日，据科技媒体 TechCrunch 报道，硅谷知名创业孵化器 Y Combinator（YC）首席执行官加里 · 谭（Garry Tan）近日透露，他每年在 AI 智能体上花费约 10 万至 20 万美元（约合人民币 71 万至 142 万元）。这些 AI 不仅帮助他完成工作任务，还能读取他的电子邮件、私人笔记，甚至 20 年前的心理咨询记录。

在即将于当地时间周二播出的沃尔特 · 艾萨克森（Walter Isaacson）播客节目《The Builders》中，谭谈到了自己对 AI 智能体的高度依赖。

“我每年大概会花 10 万到 20 万美元购买 Token。”谭表示。

作为 AI 编程工具的重度用户，谭此前曾开玩笑称，自己患上了“网络精神病”（cyber psychosis），有时因为过于兴奋地与 AI 智能体一起工作，甚至几乎不睡觉。

谭不仅利用 AI 智能体完成大量工作项目和编程任务，还在 GitHub 上公开分享了名为 gstack 的 23 项 Claude Code 技能，希望帮助更多人了解 AI 智能体能够做什么。

不过，最令人惊讶的并非他的 AI 使用成本，而是他愿意向 AI 开放多少个人信息。

“它读过我所有的电子邮件、所有 Dropbox 文件，以及几乎所有 Apple Notes 笔记，甚至包括我过去 20 年的心理咨询记录。”

在他看来，AI 智能体已经不只是回答问题的聊天机器人，而是一个几乎了解自己全部生活的数字助手。

他将这种体验比作《木偶奇遇记》中始终陪伴匹诺曹的蟋蟀吉米（Jiminy Cricket）：“就像你的肩膀上始终站着一只蟋蟀。几乎无论你想做什么，它都了解你，并随时准备提供帮助。”

更重要的是，这种 AI 助手不再只是被动等待指令，还能够主动提出建议，帮助用户提前发现问题。

谭也是开源 AI 智能体项目 OpenClaw 的早期使用者。他认为，人们不应该继续用传统软件的思维看待 AI 智能体。

他指出，一些人过于关注 AI 系统的可重复性和安全性，反而牺牲了智能体最有吸引力的部分，即它能够像人类一样灵活地协助完成任务。

这种理念也正在进入 YC 的内部运营。

谭透露，YC 已经部署了一款名为 Stray Light 的内部 AI 智能体，正在帮助公司重新构建运营方式。

这款智能体不仅拥有自己的“个性”，还具备一个涵盖 YC 历史信息的“公司大脑”。

“它实际上掌握了我们投资过的每一位创始人的完整背景，以及所有给我们发过邮件的人、所有申请材料等信息。”谭表示。

这意味着，YC 正在尝试将过去分散在邮件、申请材料和内部系统中的信息整合起来，让 AI 智能体成为能够理解公司业务背景的数字员工。

尽管已经将 AI 智能体深度融入工作和个人生活，谭也承认，目前这种使用方式的成本过于高昂。

“现在还是太贵了。”他说，并坦言自己能够每年花费数十万美元使用 AI 智能体，是一种并非所有人都能享有的“疯狂特权”。

他认为，只有当 AI 智能体的使用成本显著下降，这项技术才可能真正进入大众市场。

但谭也不认为，由大型科技公司提供的免费 AI 智能体一定是理想答案。

谈及 Meta 等社交媒体公司的影响时，他指出，大型科技公司控制着平台算法，而用户实际上并不希望这种控制无限扩大。

因此，他更期待另一种未来：每个人都能拥有一个由自己控制、自己编程的私人 AI 智能体，而不是将个人生活完全交给大型科技公司的算法。

从每年高达 20 万美元的 Token 账单，到能够读取 20 年私人记录的 AI 助手，谭的实践展示了 AI 智能体可能达到的个人化程度。但与此同时，成本、隐私和控制权，也成为这类技术走向大众必须解决的问题。