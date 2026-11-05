机械革命旷世 16 游戏本开售：英特尔酷睿 5 205H + RTX 3050 4GB，国补后 5099.15 元

IT之家 11 月 5 日消息，机械革命新款旷世 16 游戏本今日正式上市，首发价 5999 元，叠加国补后 5099.15 元，与另一款热门新机 —— 联想来酷 GT 16 持平。

该机搭载最新的英特尔酷睿 5 处理器 205H，搭配 NVIDIA GeForce RTX 3050（4GB GDDR6）移动显卡，配备 16GB DDR4 SO-DIMM 内存、500GB PCIe Gen4 SSD 存储，预留一条内存插槽 +M.2 2280 硬盘位。

该型号机身 A 面为铝合金材质；B 面采用 16 英寸 LCD 雾面屏，拥有 1920×1200 分辨率、165Hz 刷新率、400nits 亮度及 100% sRGB 色域，重约 2.2kg。

此外，该机采用五热管、双风扇、四出风口的立体散热系统，可实现整机 140W 散热，满足显卡 95W 满血性能释放；内含 60Whr 电池、RGB 背光键盘，配备 Wi-Fi 6E 无线网卡，支持蓝牙 5.4，支持 Sound Blaster 音效。

接口方面，该机提供双 USB 3.2 Gen1、USB 2.0、Type-C、mini DP 搭配 HDMI2.1 以及 SD 读卡器。

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