苹果 iOS 27.3 开发者预览版 Beta 又一重要更新，Safari 浏览器支持自适应深色模式

IT之家 11 月 5 日消息，苹果官方昨日凌晨面向 iPhone 发布了 iOS 27.3 开发者预览版 Beta 升级。
除国行「Apple 智能与 Siri」外，IT之家实测发现，Safari 浏览器也迎来重要功能更新 —— 新增支持自适应深色模式：当某些网站本身并不支持深色外观时，Safari 可自动为每个网页应用深色外观。这意味着用户半夜浏览网页时，不用担心网页跳转时突然被“闪光弹”刺眼。
不过某些网站可能无法正常工作：
元素对比度可能较低；
颜色可能有所差异；
不支持某些网站。
绝大部分网页都能适配这一全新特性，但也有例外，如苹果自己的 Newsroom 官网。
延伸阅读
Safari 的自适应深色模式基于 Apple Intelligence 分析网页实现：开启后，浏览器会自动调整页面的浅色背景、文字对比度、图形配色及阴影，使其在深色外观下依旧清晰可读。网站开发者可在页面代码中添加特定标签来阻止这一功能修改页面外观，从而保留原始配色。
除自适应深色模式外，本次 Safari 27.3 测试版还引入了垂直标签页功能：Mac 和 iPad 用户可通过“视图”菜单开启，iPhone 用户需前往 Safari 设置启用，并已针对苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 进行适配。iOS 27.3 于 2026 年 11 月 4 日凌晨推送首个开发者预览版（Beta），预计 2026 年 12 月面向公众正式发布，届时 Safari 27.3 也将随 iPadOS 27.3、macOS 27.3 一同转正。
本次同步上线的国行「Apple 智能」是苹果 AI 体系自 2024 年 10 月在美国首度亮相后，首次面向中国用户开放测试。此前苹果于 2026 年 10 月 31 日宣布首批功能将随 iOS 27.3 开发者 Beta 版开放测试，并计划 2026 年 12 月正式推送。国行 Apple 智能由苹果与阿里巴巴合作落地，将通义千问大模型集成进 Siri、写作工具与视觉智能等场景；相关服务已通过国家网信办生成式 AI 服务备案。需要注意的是，国行 Apple 智能首批仅支持 iPhone 设备，机型包括 iPhone 16 及后续机型、iPhone Duo、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 和 iPhone Air，iPad 和 Mac 用户仍需等待。
此外，苹果自 2019 年发布的 iOS 13 起引入系统级深色模式，网页需通过 CSS 的 color-scheme 等属性适配；对于未适配的网页，此前用户多需借助第三方扩展或阅读器模式来实现深色阅读。