苹果 iOS 27.3 开发者预览版 Beta 又一重要更新，Safari 浏览器支持自适应深色模式

IT之家 11 月 5 日消息，苹果官方昨日凌晨面向 iPhone 发布了 iOS 27.3 开发者预览版 Beta 升级。

除国行「Apple 智能与 Siri」外，IT之家实测发现，Safari 浏览器也迎来重要功能更新 —— 新增支持自适应深色模式：当某些网站本身并不支持深色外观时，Safari 可自动为每个网页应用深色外观。这意味着用户半夜浏览网页时，不用担心网页跳转时突然被“闪光弹”刺眼。

不过某些网站可能无法正常工作：

元素对比度可能较低；

颜色可能有所差异；

不支持某些网站。

绝大部分网页都能适配这一全新特性，但也有例外，如苹果自己的 Newsroom 官网。