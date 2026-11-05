目标 2028 年登月：美国宇航局公布阿尔忒弥斯 Artemis 计划加速方案

IT之家 11 月 5 日消息，美国国家航空航天局（NASA）昨日（11 月 4 日）公布阿尔忒弥斯（Artemis）计划加速方案，明确将在 2027 年开展阿尔忒弥斯 3 号试飞，并力争 2028 年通过阿尔忒弥斯 4 号任务将宇航员重新送上月球表面。

根据方案，阿尔忒弥斯 3 号将把 4 名宇航员送入近地轨道，执行约 14 天的飞行任务。任务期间，宇航员将乘坐“猎户座”飞船，分别与蓝色起源公司的“蓝月”着陆器测试件、SpaceX 的“星舰”3 型着陆器测试件进行交会与对接，验证未来登月所需的关键操作能力。IT之家附上相关图片如下：

美国宇航局表示，阿尔忒弥斯 3 号的硬件研制进展顺利，相关处理周期已缩短约一半。该机构还在 5 个月内自主完成了一项关键燃料管路组件的重新设计、制造和测试，成本约为此前外包方案估价的十分之一。

面向 2028 年的阿尔忒弥斯 4 号登月任务，美国宇航局将采用“猎户座”飞船与 SLS 重型火箭，并继续与 SpaceX 和蓝色起源合作开发月球着陆器。

阿尔忒弥斯 4 号登月任务中 SpaceX 任务规划

阿尔忒弥斯 4 号登月任务中蓝色起源任务规划

SpaceX 方案计划让“星舰”在地球轨道加注燃料后与“猎户座”会合，再飞往月球；蓝色起源则计划通过地球轨道转移级，将“蓝月 2 号”着陆器送至较近的月球轨道，与飞船会合后着陆。

为支持早期月面活动，美国宇航局还与 Axiom Space 合作开发更轻便的“登月服”。该服装重量约为主力宇航服的一半，将用于首次月球行走，而原有主力宇航服仍将服务未来更长、更复杂的月面任务。