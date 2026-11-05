天津：积极探索承接 F1 等高规格顶级赛事，常态化举办 F4 方程式等

IT之家 11 月 5 日消息，天津市商务局 10 月 30 日发布关于对《天津市推动汽车赛事经济发展实施方案》向社会公开征求意见的请示。

征求意见稿称，目标持续提升天津汽车赛事影响力和城市辨识度，打造“为了一场赛，奔赴一座城”的京津冀汽车休闲消费目的地和北方国际化汽车赛事高地，形成可复制、可推广的汽车赛事经济发展模式。到 2027 年底，建成设施完善、赛事集聚、业态丰富、人才齐备的北方国际化汽车赛事集聚区。

征求意见稿提到，每年落地国际国内 A、B 类汽车赛事 3-5 场，培育 1-2 个全国知名自有汽车赛事 IP。以武清 V1 汽车世界为全市高端赛事承载地，塑强“燃擎 V1 聚惠武清”标志性赛事子品牌，联动京津冀三地联合办赛。全年举办专业、民间各类赛事活动超 50 场，年均吸引京津冀及周边省市观赛体验群众 50 万人次以上，实现赛事常态化举办。

重点任务方面，包括依托武清 V1 汽车世界国际 G2 级赛道优势，深化与国际汽联、中汽摩联等专业机构合作，积极申办中国汽车摩托车运动大会、中国意大利国际露天车展、中国超级跑车锦标赛、CDC 中国汽车漂移锦标赛等传统燃油车高规格赛事。聚焦新能源汽车赛事布局，靶向引进 FE 电动方程式锦标赛、新能源场地冲刺赛等绿色竞速赛事，构建全品类汽车赛事体系，建设中国北方高端汽车赛事集聚高地。支持 V1 汽车世界赛道基础设施提升改造，积极探索承接 F1 等高规格顶级赛事。

征求意见稿的重点任务部分还提到，要常态化举办 F4 方程式、中国汽车场地冲刺挑战赛、国际漂移系列赛、中国汽车耐力锦标赛、摩托车国际邀请赛等高水平赛事，推动赛事向城市品牌 IP 升级。整合竞速竞技、汽车展销、休闲体验、文旅消费等多元内容，打造“津门汽车嘉年华”城市级自主赛事品牌，下设“燃擎 V1”子品牌，推出京津冀新能源汽车邀请赛、改装车系列赛、经典车主题活动等特色赛事，推动京津冀三地赛事资源共享、客源互导，充分彰显天津开放包容、活力时尚的城市形象。

IT之家查询公开资料获悉，V1 汽车世界位于天津市武清区，链接首都北京和直辖市天津两大重要城市，被武清区主干道环绕，北临雍阳西道，东靠南东路，南接前进道，距离京津城际高铁武清站仅一公里的距离。

V1 汽车世界占地面积为 65 万平方米，园区功能包括 V1 天津国际赛车场（FIA 认证的二级专业赛道，全长 4.3 公里）、多个品牌体验中心、最大规模的二手豪车购买服务中心、高端汽车 VIP 俱乐部、多个售后汽车改装升级店、汽车文化博物馆、大型汽车展会场、专业道路安全驾校、专业卡丁车赛道、汽车主题游乐场、汽车展销以及汽车研发中心。