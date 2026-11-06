芯片股遭“血洗”：美股经历过山车式暴跌，纳指 6 分钟抹平 2026 中期选举选后涨幅

IT之家 11 月 6 日消息，雅虎财经今天（11 月 6 日）发布博文，报道称美国中期选举带来的美股狂欢仅维持了一天，当地时间周四芯片与人工智能产业链相关股票遭到猛烈抛售，美国三大股指全线重挫，市场迅速回吐前一交易日的选后涨幅。

道琼斯工业平均指数收盘下跌超过 1,800 点，跌幅约 3.4%；标普 500 指数下跌 4.4%；纳斯达克综合指数暴跌 5.5%，创 2025 年 4 月以来最大单日跌幅，并跌入技术性回调区间。

自 1896 年道指诞生以来的数据显示，这是中期选举过后表现最差的第二个交易日。更具冲击力的是，纳斯达克综合指数仅用 6 分钟，就回吐了中期选举之后积累的全部涨幅；随后抛售进一步加剧，科技股权重股、半导体、存储及数据中心相关股票全面下挫。

IT之家援引博文介绍，2026 年美国中期选举于当地时间 11 月 3 日星期二投票，该选举决定众议院全部 435 席、参议院 100 席中的 35 席，以及多州州长和地方议题。

11 月 4 日美股因选举结果落地而大涨，纳指上涨 1.44%，道指大涨约 3%，创下 1982 年以来中期选举后最佳单日表现；但仅隔一天时间，11 月 5 日芯片与 AI 股遭抛售，纳斯达克综合指数开盘后仅用六分钟，就抹去了周三积累的全部选后涨幅。

芯片股成为重灾区。费城半导体指数单日暴跌超过 12%，创 2020 年以来最大跌幅。英伟达下跌约 9%，市值蒸发近 4,500 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3.01 万亿元人民币）；AMD、美光科技均跌逾 17%；闪迪暴跌超过 22%；英特尔下跌约 10%。高通因业绩展望不佳同样大幅走低。

市场情绪也急剧恶化，恐慌指数 VIX 大幅飙升。数据显示，纳斯达克单日市值蒸发约 2.5 万亿美元（现汇率约合 16.71 万亿元人民币），AI 硬件、云计算基础设施及数据中心概念股遭遇集体抛售。投资者担忧，巨额 AI 基建投入能否带来相应回报，以及数据中心建设是否会显著放缓。