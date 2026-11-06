英伟达 App 11.0.9.585 发布：《绝地求生：大逃杀》等 19 款游戏新增 DLSS 优设

IT之家 11 月 6 日消息，英伟达发布了最新的 NVIDIA App 的 11.0.9.585 版本更新，主要为 19 款游戏支持 DLSS 优设，并为另外 6 款游戏新增“最佳设置”配置文件。

IT之家附新增 DLSS 优设的 19 款游戏包括：

《蜂巢：异星物语》（Honeycomb: The World Beyond）

《战狗》（WARDOGS）

《绝地求生：大逃杀》（PUBG：BATTLEGROUNDS）

《巫师 3：狂猎》

《龙之信条 2》

《伊莫》（Aniimo）

《007 初露锋芒》

《活性物质》（Active Matter）

《应征入伍》（Enlisted）

《永恒之塔 2》（AION 2）

《Halloween: The Game》

《风火轮：无限狂飙》（HOT WHEELS Infinite Rush）

《寂静岭：Townfall》

《控制：共振》

《皇牌空战 8：希孚之翼》

《真 · 三国无双 2 猛将传 重制版》

《星球大战：银河赛车手》

《战争机器：事变日》

《Clive Barker's Hellraiser: Revival》。

其中，《永恒之塔 2》《伊莫》《控制：共振》《EA SPORTS FC 27》《战争机器：事变日》和《星球大战：银河赛车手》新增“最佳设置”配置文件。

本次更新之前，英伟达还推出了两个包含更多功能的版本。NVIDIA App 11.0.9 主版本新增 DLSS 4.5 光线重建支持，并引入针对单款游戏的 Resizable BAR 控制选项。随后发布的 11.0.9.565 版本则增加了对 RTX Spark 的支持，并加入 CPU 时钟频率、功耗和温度等统计数据。

用户可以在 NVIDIA App 的 Graphics（图形）> Program Settings（程序设置）> Driver Settings（驱动程序设置）中找到 DLSS 优设相关选项。

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