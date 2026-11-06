首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

英伟达 App 11.0.9.585 发布：《绝地求生：大逃杀》等 19 款游戏新增 DLSS 优设

2026/11/6 9:33:13 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 Silence_W 的线索投递！

IT之家 11 月 6 日消息，英伟达发布了最新的 NVIDIA App 的 11.0.9.585 版本更新，主要为 19 款游戏支持 DLSS 优设，并为另外 6 款游戏新增“最佳设置”配置文件。

IT之家附新增 DLSS 优设的 19 款游戏包括：

  • 《蜂巢：异星物语》（Honeycomb: The World Beyond）

  • 《战狗》（WARDOGS）

  • 《绝地求生：大逃杀》（PUBG：BATTLEGROUNDS）

  • 《巫师 3：狂猎》

  • 《龙之信条 2》

  • 《伊莫》（Aniimo）

  • 《007 初露锋芒》

  • 《活性物质》（Active Matter）

  • 《应征入伍》（Enlisted）

  • 《永恒之塔 2》（AION 2）

  • 《Halloween: The Game》

  • 《风火轮：无限狂飙》（HOT WHEELS Infinite Rush）

  • 《寂静岭：Townfall》

  • 《控制：共振》

  • 《皇牌空战 8：希孚之翼》

  • 《真 · 三国无双 2 猛将传 重制版》

  • 《星球大战：银河赛车手》

  • 《战争机器：事变日》

  • 《Clive Barker's Hellraiser: Revival》。

其中，《永恒之塔 2》《伊莫》《控制：共振》《EA SPORTS FC 27》《战争机器：事变日》和《星球大战：银河赛车手》新增“最佳设置”配置文件。

本次更新之前，英伟达还推出了两个包含更多功能的版本。NVIDIA App 11.0.9 主版本新增 DLSS 4.5 光线重建支持，并引入针对单款游戏的 Resizable BAR 控制选项。随后发布的 11.0.9.565 版本则增加了对 RTX Spark 的支持，并加入 CPU 时钟频率、功耗和温度等统计数据。

用户可以在 NVIDIA App 的 Graphics（图形）> Program Settings（程序设置）> Driver Settings（驱动程序设置）中找到 DLSS 优设相关选项。

相关阅读：

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：DLSSNVIDIA App

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知