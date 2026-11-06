地表最快量产车：比亚迪仰望 U9X 超跑极速挑战 503.17km/h 再创全球新纪录

IT之家 11 月 6 日消息，比亚迪仰望汽车官方微博刚刚宣布，仰望 U9X 阿布扎比公共道路极速挑战，以 503.17km/h 的成绩再创全球极速新纪录。

官方预热海报宣称仰望 U9X 是“地表最快量产车”。

据IT之家此前报道，去年 9 月，比亚迪仰望 U9 Xtreme（简称 U9X）正式迎来首秀并开放预订，新车全球限量 30 台。官方表示，新车承载着仰望“超越极致，前所未有”的品牌使命，目标达到全球电车极速 & 圈速双第一。

根据介绍，该车基于全球首个量产全域 1200V 高压平台打造，具有易四方 + 云辇-X 加持，还配备了赛道级刀片电池，支持 30C 超高倍率放电。

仰望 U9X 搭载 4 个定制开发的 30000 转电机，单个电机峰值达到 555kW，整车马力超过 3000Ps，整体运用了高强度航空铝壳体、高速轴承及 970MPa 转子等顶级材料，使整车推重比达到 1217Ps / t。

该车搭载云辇-X 全主动车身控制系统，高压油泵电压平台跟随整车提升至 1200V，减振器阻尼带宽增加，可以有效提高弯道行驶稳定性及车辆动态的可预见性。新车还搭载强化版钛合金碳陶制动系统，采用钛合金制动卡钳，可确保极致耐高温稳定性。

仰望 U9X 还搭载了国内首款超 500km/h 时速定制轮胎，全新半热熔配方摩擦系数提升幅度超 38%，从而增强瞬时抓地力与操控性。