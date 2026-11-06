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首页 > Win11之家>Win11快讯

微软回应称 Win11 安全未恶化，只是 AI 找出了更多漏洞

2026/11/6 15:42:14 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 11 月 6 日消息，在昨日（11 月 5 日）发布的官方博文中，微软 Windows 服务与交付合作伙伴总监努诺 · 科斯塔（Nuno Costa）回应外界对 Windows 11 安全状况的担忧，坚称系统安全“并未因 AI 而恶化”。

由于 AI 在网络安全领域的普及应用，在 2026 年 10 月补丁星期二活动日中，微软共计修复 1,413 个 CVE 漏洞，其中仅 Windows 系统相关补丁就超过 1,100 个，较去年同期的 134 个大幅增加。IT之家附上相关数据如下：

月份2025 年仅限 Windows 系统的补丁2026 年仅限 Windows 系统的补丁同比变化
1 月13293-29.5%
2 月3732-13.5%
3 月3748+29.7%
4 月90131+45.6%
5 月4466+50.0%
6 月44120+172.7%
7 月103413+301.0%
8 月67233+247.8%
9 月58726+1,151.7%
10 月1341,123+738.1%

微软解释称，补丁数量激增并不等于系统安全环境恶化，是公司借助 AI 更深入、更大规模地扫描代码，发现并修复了更多此前可能被忽视的漏洞。

科斯塔表示 AI 正在同时加速“攻防两端”：它既帮助防御者更早发现和修复漏洞，也可能帮助攻击者在补丁发布前后分析代码、定位可利用缺陷。

微软警告，一旦安全更新和 CVE 细节公开，攻击者可能在数小时内利用 AI 分析修复内容并发起攻击，因此用户不应长时间推迟更新。

事实上，微软已不再建议企业将每月更新延迟三天以上。其数据显示，在样本企业设备中，安全更新发布两周后，完成安装的设备不足一半。微软认为，及时更新已成为 AI 时代最基本的防护措施；延迟部署意味着设备将暴露在已知漏洞被快速武器化的风险之下。

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关键词：Win11微软

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