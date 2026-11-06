微软回应称 Win11 安全未恶化，只是 AI 找出了更多漏洞

IT之家 11 月 6 日消息，在昨日（11 月 5 日）发布的官方博文中，微软 Windows 服务与交付合作伙伴总监努诺 · 科斯塔（Nuno Costa）回应外界对 Windows 11 安全状况的担忧，坚称系统安全“并未因 AI 而恶化”。
由于 AI 在网络安全领域的普及应用，在 2026 年 10 月补丁星期二活动日中，微软共计修复 1,413 个 CVE 漏洞，其中仅 Windows 系统相关补丁就超过 1,100 个，较去年同期的 134 个大幅增加。IT之家附上相关数据如下：
|月份
|2025 年仅限 Windows 系统的补丁
|2026 年仅限 Windows 系统的补丁
|同比变化
|1 月
|132
|93
|-29.5%
|2 月
|37
|32
|-13.5%
|3 月
|37
|48
|+29.7%
|4 月
|90
|131
|+45.6%
|5 月
|44
|66
|+50.0%
|6 月
|44
|120
|+172.7%
|7 月
|103
|413
|+301.0%
|8 月
|67
|233
|+247.8%
|9 月
|58
|726
|+1,151.7%
|10 月
|134
|1,123
|+738.1%
微软解释称，补丁数量激增并不等于系统安全环境恶化，是公司借助 AI 更深入、更大规模地扫描代码，发现并修复了更多此前可能被忽视的漏洞。
科斯塔表示 AI 正在同时加速“攻防两端”：它既帮助防御者更早发现和修复漏洞，也可能帮助攻击者在补丁发布前后分析代码、定位可利用缺陷。
微软警告，一旦安全更新和 CVE 细节公开，攻击者可能在数小时内利用 AI 分析修复内容并发起攻击，因此用户不应长时间推迟更新。
事实上，微软已不再建议企业将每月更新延迟三天以上。其数据显示，在样本企业设备中，安全更新发布两周后，完成安装的设备不足一半。微软认为，及时更新已成为 AI 时代最基本的防护措施；延迟部署意味着设备将暴露在已知漏洞被快速武器化的风险之下。