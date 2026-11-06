微软回应称 Win11 安全未恶化，只是 AI 找出了更多漏洞

IT之家 11 月 6 日消息，在昨日（11 月 5 日）发布的官方博文中，微软 Windows 服务与交付合作伙伴总监努诺 · 科斯塔（Nuno Costa）回应外界对 Windows 11 安全状况的担忧，坚称系统安全“并未因 AI 而恶化”。

由于 AI 在网络安全领域的普及应用，在 2026 年 10 月补丁星期二活动日中，微软共计修复 1,413 个 CVE 漏洞，其中仅 Windows 系统相关补丁就超过 1,100 个，较去年同期的 134 个大幅增加。IT之家附上相关数据如下：

月份 2025 年仅限 Windows 系统的补丁 2026 年仅限 Windows 系统的补丁 同比变化 1 月 132 93 -29.5% 2 月 37 32 -13.5% 3 月 37 48 +29.7% 4 月 90 131 +45.6% 5 月 44 66 +50.0% 6 月 44 120 +172.7% 7 月 103 413 +301.0% 8 月 67 233 +247.8% 9 月 58 726 +1,151.7% 10 月 134 1,123 +738.1%

微软解释称，补丁数量激增并不等于系统安全环境恶化，是公司借助 AI 更深入、更大规模地扫描代码，发现并修复了更多此前可能被忽视的漏洞。

科斯塔表示 AI 正在同时加速“攻防两端”：它既帮助防御者更早发现和修复漏洞，也可能帮助攻击者在补丁发布前后分析代码、定位可利用缺陷。

微软警告，一旦安全更新和 CVE 细节公开，攻击者可能在数小时内利用 AI 分析修复内容并发起攻击，因此用户不应长时间推迟更新。

事实上，微软已不再建议企业将每月更新延迟三天以上。其数据显示，在样本企业设备中，安全更新发布两周后，完成安装的设备不足一半。微软认为，及时更新已成为 AI 时代最基本的防护措施；延迟部署意味着设备将暴露在已知漏洞被快速武器化的风险之下。