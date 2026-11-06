微软 GitHub 副总裁开源“GPU 任务管理器”工具，让显卡占用一目了然

IT之家 11 月 6 日消息，微软资深开发者、微软与 GitHub 副总裁斯科特 · 汉塞尔曼（Scott Hanselman）最新发布名为 gputaskman 的开源 GPU 监控工具，帮助用户看清究竟是哪个程序在“吃”显卡资源。

汉塞尔曼长期活跃于 .NET、开源、开发者社区和 AI 开发工具领域，拥有 30 多年的编程经验，曾在 Intel、Nike、STEP Technology 等公司工作，目前在 Microsoft / GitHub 担任副总裁兼技术成员。

IT之家曾于今年 4 月报道，汉塞尔曼推出 PeekDesktop 工具，成功将 macOS Sonoma 系统的“点击壁纸显示桌面”功能移植到 Windows 10 和 Windows 11 平台。

科技媒体 NeoWin 指出，长期以来 Windows 任务管理器虽能显示 GPU 使用率、温度等总体数据，也能在“详细信息”页开启按进程查看显存，却难以解释各进程具体在做什么。英伟达的 GPU 活动监视器同样只列出正在占用显卡的程序，信息仍较有限。gputaskman 试图补上这一缺口。

gputaskman 工具可按进程展示 GPU 使用率、显存占用、温度、功耗、时钟频率、编码器与解码器活动以及 PCIe 流量等数据。对于正在本地运行大语言模型的用户，它还能识别 LLM 进程，并显示模型、运行时、模型权重、量化方式、层数和显存占用等细节，便于判断本地 AI 任务对显卡的真实压力。

gputaskman 目前仍属于早期实验性软件，支持 Windows、Linux、WSL 和 Apple Silicon Mac。有试用者发现，GPU 温度偶尔会长时间停留在同一数值，未能正常刷新；开发者也提示用户实际体验可能因硬件和平台而异。

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