荣耀 MagicOS 11 系统第三批内测用户增推版本今晚开推，报名通道下周一将重新开放

IT之家 11 月 6 日消息，荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 刚刚发布预告，宣布今天 18 点开始，将向已报名 MagicOS 11 的第三批内测的用户增推版本。

此外，下周一还将重新开放内测报名通道，报名后次个工作日就可以收到版本。推送机型如下：

手机：荣耀 Robot Phone、Magic Vs3、Magic V2 RSR 保时捷设计、Magic V2 至臻版、Magic V2、Magic5 至臻版、Magic5 Pro、Magic5、GT、300 Ultra、300 Pro、300、200 Pro、200、100 Pro、100、90 GT、Power、X80 Pro Max、X70 Pro Max、X70 焕新版、X70

平板：荣耀 MagicPad4、荣耀平板 20 5G 版、荣耀平板 20 柔光版、荣耀平板 20、荣耀平板 10 柔光版、荣耀平板 10

参考IT之家此前报道，荣耀 MagicOS 11 系统第三批内测 log 版本，每个系列机型开放 2000 个名额，其中 log 版本 500 人、nolog 版本 1500 人。最终名额将根据报名情况进行适当调配，以最终公布的名单为准。

版本推送方面，荣耀说明首批推送 log 用户，nolog 用户将在下一个工作日推送。荣耀 Robot Phone 作为行业首款机器人手机，产品适配难度较高、工作量较大，本次首批仅招募 200 名 log 版本用户，协同工程师打磨版本体验。待版本质量稳定后，将陆续开放更多内测名额。