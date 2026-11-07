马斯克：特斯拉 Optimus 机器人考虑只租不卖，生产力是人类的 5 倍、初期造价约 3 万美元

IT之家 11 月 7 日消息，科技媒体 Not a Tesla App 昨日（11 月 6 日）发布博文，报道称当地时间周五在美国纽约市林肯中心举行的第 33 届巴伦投资大会上，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）透露特斯拉 Optimus 机器人可能会采用“只租不售”方式。

在被问及特斯拉 Optimus 机器人的具体销售方式时，马斯克表示：“我想可能会采用租赁模式。”对于外界最关心的“租一台多少钱、能完成哪些工作”，目前仍有待进一步披露。

在问及制造成本时，马斯克 Optimus 初期单台成本预计约 3 万美元（IT之家注：现汇率约合 20.1 万元人民币），与一辆汽车相近，之后有望逐步降至 2 万美元（现汇率约合 13.4 万元人民币）左右。当被问及 Optimus 的制造成本是否会比汽车更低时，他表示：“是的，初期成本可能差不多，但随着时间的推移，成本会低得多。”

据报道，特斯拉已于今年 10 月在弗里蒙特工厂启动 Optimus 早期生产，生产区域由原 Model S 和 Model X 产线腾出，规划年产能为 100 万台。但规划不等于实际产量，马斯克预计，达到全面生产速度至少还需要一年。

交付方面，特斯拉计划先在自有工厂使用 Optimus，再于 2027 年底左右向外部企业交付；搭载 AI5 的版本预计于 2027 年 4 月左右推出。马斯克还宣称，其生产效率将达到普通人的五倍。