苹果 iPhone Duo 折叠屏手机首周销量曝光，三天卖出约 12.46 万台

IT之家 11 月 7 日消息，长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 今日曝光了苹果 iPhone Duo 折叠屏手机的首周销量数据，10 月 19 日-10 月 25 日期间合计约 12.46 万台。

需要注意的是，苹果 iPhone Duo 是在 10 月 23 日开售，因此该数据仅包含了 23 日、24 日和 25 日的销量数据。该机型首销期（首销日 + 后三天）销量接近 20 万台。

据IT之家此前报道，苹果在 2026 年秋季发布会上发布了旗下首款折叠屏手机 iPhone Duo，10 月 23 日正式发售，售价 15,999 元起。

iPhone Duo 采用可折叠设计，配备了苹果迄今面积最大的 iPhone 显示屏。展开状态下，它是迄今最薄的 iPhone，内置显示屏面积比 iPhone 18 Pro Max 还要大 50%；闭合状态下，5.4 英寸外屏以小巧紧凑的机身设计，提供了相当于 iPhone 18 Pro 90% 的屏幕显示面积。

值得一提的是，市场调查机构集邦咨询（TrendForce）在 10 月 28 日发布博文，预估 2026 年苹果首款折叠 iPhone Duo 出货量约为 500 万部，上市第一年即占据全球折叠手机出货量约 24.8% 市场份额。集邦咨询估计，2026 年全球折叠手机出货量将微幅成长 0.5%。