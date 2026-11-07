我国核技术应用年直接经济产值预计将达 4000 亿元，未来有望形成万亿级市场规模

IT之家 11 月 7 日消息，据新闻联播报道，今年以来，在保障电力供应基础上，我国积极拓展核能供热供汽等多元场景，加快推进核能综合利用。

在江苏连云港，全球首个三代加四代核电技术的徐圩核能综合利用项目正在加快建设。这座核电站不只生产电力，还能大规模制造工业蒸汽，直供连云港石化产业基地。

参考IT之家此前报道，江苏徐圩核能供热发电厂的高温气冷堆“炽龙一号”核岛建设已于 11 月 6 日全面启动，这标志着我国自主四代核电技术迈入规模化商业化落地阶段。它采用球形燃料元件，能耐受 1620 摄氏度高温，即使核电站丧失冷却功能，反应堆也能靠自然散热保持安全。

如今，核能的应用场景正在不断拓展。在大连红沿河核电站，已经开始向周边两万多居民提供清洁供暖。在秦山核电基地，商用反应堆实现镥‑177、钇‑90 等医用同位素规模化生产，这些同位素经过加工制成靶向药物，补齐了我国高端核药自主供给短板。

报道还提到，今年以来，我国核能综合利用效率显著提升，核技术应用年直接经济产值预计将达到 4000 亿元，未来有望形成万亿级市场规模。

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