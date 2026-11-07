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漫步者 HECATE GT3 TWS 耳机开售：-50dB 深度混合降噪，265 元

2026/11/7 21:33:14 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 11 月 7 日消息，漫步者旗下电竞品牌 HECATE 现已推出 GT3 降噪蓝牙游戏耳机，售价 265 元，焕新补贴 10% 到手价 238.5 元。

降噪方面，GT3 支持最高 -50dB 深度混合降噪，提供深度降噪模式、舒适降噪模式、环境声模式三种模式；通话降噪则采用四麦 ENC + AI 算法。

ANC 降噪结构拆解图

GT3 搭载 11mm 镀钛动圈单元，采用 TPU + PEN + 真空镀钛三层“三明治”复合振膜设计；针对游戏场景专门调校 Focus+ 游戏声学算法，可强化 FPS 游戏中的脚步声与枪声方位感；搭载漫步者专属 LLAT 超低延时技术，通过优化蓝牙协议与音频编解码逻辑实现音画同步。

三明治复合振膜拆解图

这款耳机综合续航 48 小时，耳机单次充满可使用 12 小时，充电仓可为耳机提供 3 次完整补电；采用蓝牙 6.1，支持双设备同连；单只耳机重 4.7g，耳机支持 IPX5 级防水防汗；支持手机 App 连接，可实现 6 段自定义 EQ 调节、降噪模式切换、定时关机、耳机找回、操控自定义等功能。

48 小时续航参数展示

IT之家附产品参数：

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关键词：漫步者HECATETWS 耳机

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