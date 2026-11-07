GitHub 推出新 Git 存储架构：内部测试单个代码仓库支持 5000 个智能体同时协作，每秒处理 7200 次推送

IT之家 11 月 7 日消息，当地时间 11 月 5 日，GitHub 发布博文，称上周在 GitHub Universe 大会上，正式公布了全新的 Git 存储架构，代号“Rubicon”。

官方表示，该架构不仅具备每秒处理数千次写入的能力，还能实现读取按需水平扩展。经内部压力测试验证，新架构能够在保持极低读取延迟的同时，支持单个代码仓库容纳 5000 个智能体（Agent）并发协作，并承受每秒高达 7200 次的代码推送。

IT之家获悉，该架构目前已经开启小范围定向内测（limited private preview），并计划于明年初逐步扩大开放范围。

据介绍，如今 GitHub 上最繁忙的代码仓库，其单秒写入峰值最多也不过数十次，且往往呈现短暂脉冲式的突发状态。然而，随着越来越多的研发工作交由全天候高并发运行的 AI 智能体处理，预计在未来一年内，这种瞬时突发将演变为常态化的持续高吞吐负载。

每一次代码推送（Push）都会级联触发更多的读取请求：CI 流水线即刻启动、部署系统拉取最新提交，其他协同智能体也会同步获取代码作为上下文。这种读操作的扇出扩散（Read Fan-out），随着写入频率的攀升，对平台整体流量产生了极为显著的放大效应。

在流量分布曲线最顶端的头部仓库中，这一趋势已然显现。下方图表展示了 GitHub 上某个典型代码仓库在 3 月至 5 月期间的日请求量变化 —— 短短两个月内，其流量便激增了约 4 倍；此后至今，其访问增长更始终维持着陡峭的指数级上升轨迹。