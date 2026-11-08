英国士兵手机遭黑客入侵，私密照片被用于勒索

北京时间 11 月 8 日，据 Ars Technica 报道，一名英国陆军士兵在前往爱沙尼亚执行军事任务前，未遵守上级关于移除手机 SIM 卡的安全命令，随后手机遭到黑客入侵，私人裸照被盗并遭到勒索。最终，这名士兵因违反合法军事命令被军事法庭判处 10 个月拘禁，并被降级。

据爱沙尼亚媒体 Eesti Ekspress 披露的英国军事上诉法院文件，涉事士兵名叫丹尼尔 · 巴顿-肯尼迪（Daniel Barton-Kennedy），事发时是一名服役超过 7 年的下士，隶属于英国陆军兰开斯特公爵团第 1 营。

2026 年 1 月，巴顿-肯尼迪所在部队被派往爱沙尼亚塔帕地区，参加代号为“东方勇士”（Exercise Eastern Warrior）的军事演习。该地区距离俄罗斯边境约 145 公里。

1 月 7 日，在部队出发前，英国军方明确要求所有参演人员移除个人电子设备中的 SIM 卡、关闭定位功能，并使用可信的虚拟专用网络（VPN），以降低军事行动中的信息泄露风险。

部队抵达爱沙尼亚后，军方又多次重申相关安全规定，但巴顿-肯尼迪仍未执行。

1 月 19 日，巴顿-肯尼迪向排长报告，自己收到了一名身份不明者的勒索信息。对方声称已获取其手机相册中的裸照，并通过社交媒体识别出他的身份。

面对威胁，巴顿-肯尼迪最初支付了 100 英镑（约合 133 美元）。但当勒索者进一步索要 250 英镑（约合 333 美元）时，他拒绝继续付款，并向上级报告了事件。

7 月 30 日，巴顿-肯尼迪在军事法庭听证会上承认违反命令。他表示，自己理解军方的安全规定，但希望法庭考虑其个人处境。当时，他希望通过手机在女儿生日当天与其联系，同时保持与怀孕伴侣的沟通。

在提交法庭的书面声明中，他表示，收到第一条勒索消息时自己感到震惊，并对整起事件深感后悔。他还称，在英国陆军服役一直是自己人生中最大的荣幸之一。

军事法庭最终判处其 10 个月拘禁，并降低军衔。巴顿-肯尼迪随后提出上诉，但于 2026 年 8 月遭到驳回。

英国陆军发言人、陆军中校 E.P.麦基（EP Mackie）在回应 Ars Technica 时表示，军方实施安全措施的目的是保护军事人员的人身安全。任何可能危及个人安全或军事行动安全的违规行为，都将受到迅速处理，违规人员应预期面临严厉的纪律处分。

报道未披露黑客身份，也没有证据表明此次勒索与俄罗斯或其他国家支持的网络攻击活动有关。