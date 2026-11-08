艾湃电竞推出 WS2600C 全塔服务器工作站机箱：最多可安装 15 块硬盘、兼容 420mm 水冷，1199 元

IT之家 11 月 8 日消息，艾湃电竞 Apexgaming 现已在京东上架 WS2600C 全塔服务器工作站机箱，该产品专门针对高负载 AI 算力需求而开发设计，定价为 1199 元。

该机箱尺寸为 555x250x650mm，兼容 M-ITX、M-ATX、ATX、E-ATX、ITX、SSI-CEB、SSI-EEB、XL-ATX、HPTX 等主板，I/O 方面提供 1 个 USB-C、2 个 USB-A 3.0、1 个 3.5mm 音频接口。

该机箱采用了双电源分仓供电设计，电源最大限长为 180mm，CPU 散热器最高限度为 180mm，显卡最长支持到 400mm。

该机箱提供 10 个 PCI 插槽，整机最多可扩充至 15 个 HDD，具体为底板 8 个、主板右侧 6 个以及主板背面 1 个。机箱最多可安装 19 把 12025 规格的风扇，其中机箱出厂预装前部 3 个 120mm 风扇与后部 2 个 120mm 风扇。同时机箱前部与顶部支持安装 360mm 或 420mm 规格的水冷排，后部支持安装 120mm 或 140mm 水冷排。

IT之家附产品参数：

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。