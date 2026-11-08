SpaceX 星舰计划最早本月 14 日第 15 次试飞，首次尝试返回发射场

IT之家 11 月 8 日消息，SpaceX 于 7 日深夜宣布，计划最早于美国中部时间 11 月 13 日进行星舰第 15 次试飞，但仍需获得监管部门批准。发射窗口将于当地时间下午 4 时 45 分（IT之家注：北京时间 14 日上午 6 时 45 分）开启，持续 75 分钟。

星舰将在第 15 次试飞中首次尝试返回发射场。据悉，此次试飞将首次尝试让星舰飞船和超重型助推器全部返回发射场，由发射塔机械臂分别捕获。如果任务成功，SpaceX 将首次实现一整套轨道发射系统的完整回收，为星舰实现可靠、快速重复使用取得重要突破。

按照计划，星舰此次飞行将持续超过 22 小时，在 275km 高的轨道上环绕地球约 14 圈。与首次轨道飞行任务一样，SpaceX 为此次飞行准备了安全备选方案：飞船可以进入具有被动安全特性的亚轨道轨迹，也可以在升至轨道高度后，选择在多个预定海域安全离轨。有关首次星舰飞船捕获任务的测试过程、飞行方案及安全措施，可点击此处了解详情。

第 15 次试飞中，超重型助推器需要完成发射、上升飞行、级间分离和返航点火，最终返回发射场接受机械臂捕获。这也是 V3 版本超重型助推器首次尝试塔臂回收。

此前，SpaceX 曾在试飞中成功捕获 3 枚 V1 版本助推器，其中 2 枚还成功实现了重复飞行。

SpaceX 强调，只有飞行控制团队确认飞船在再入机动、最终着陆点火及接近发射塔时所需的关键系统全部正常，才会允许星舰返回发射场。

IT之家获悉，星舰此次还将沿用第 14 次试飞中对隔热罩的改进，包括加强上升阶段最容易脱落的隔热瓦的固定结构，并处理高温等离子体可能进入隔热瓦背面的薄弱部位。飞船大部分隔热罩还将换用弧形隔热瓦，以降低瓦片接缝处的受热程度。这种设计此前经测试证明有效。