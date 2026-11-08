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奔驰要把屏幕“装”进车玻璃：后挡风能提醒注意路况，侧窗能告诉你汽车电量

2026/11/8 21:28:29 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 11 月 8 日消息，据外媒 Road&Track 报道，当地时间 3 日，奔驰展示了两项新技术，分别是 Intelligent Display in Glass 车窗智能显示技术和 Holographic Display 全息显示技术。

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按照奔驰设想，后挡风玻璃可以显示各种警告标志和交通信息，提醒后方司机。相比能提醒后车减速的普通刹车灯，奔驰的方案还能告诉后车为什么要减速，提示前方发生交通事故、有人过马路等信息。

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奔驰为此考虑了两种 LED 技术。Mini LED 适合后挡风玻璃等面积较大的显示区域，分辨率更高的 Micro LED 则适合在较小的区域显示动画

奔驰还展示了 Micro LED 在侧窗上的应用。驾驶员可以通过车窗查看电池电量，离开车辆时，车窗甚至会跟你说“再见”

IT之家获悉，两种方案都能让显示元件在不工作时，“几乎”隐藏于夹层玻璃中。

另一项全息显示技术则相当于 HUD 的升级版。奔驰计划在仪表台内安装投影仪，通过前挡风玻璃夹层中的特殊透明薄膜显示图像，投影内容只有从特定角度才能看见，因此驾驶员和副驾驶乘客互相看不到对方一侧的画面。

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按照奔驰的设想，副驾驶乘客可以直接在前挡风玻璃上看电影，驾驶员则能同时查看导航信息

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相比普通 HUD，全息显示更有视觉冲击力，效果更接近家庭影院投影，不仅能显示完整的彩色画面，清晰度也很高。

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关键词：奔驰汽车玻璃全息显示

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