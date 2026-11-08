古尔曼称苹果 CEO 特努斯“上任三把火”，敦促软件主管费德里吉大胆搞 AI

IT之家 11 月 8 日消息，彭博社记者马克 · 古尔曼在今天（8 日）晚间更新的《Power On》时事通讯中披露，苹果新任 CEO 约翰 · 特努斯敦促软件工程主管克雷格 · 费德里吉加快 AI 业务发展，采取更大胆的策略，目标是将 Siri 升级为能够自主替用户完成任务的 AI 智能体。

上周的财报电话会议上，特努斯对苹果的 AI 业务表现得相当乐观。谈及新版 Siri 时特努斯更是自信十足：苹果终于实现了多年来的设想，公司 AI 业务迎来了新篇章。“我们对收到的评价和反馈非常满意，也非常高兴看到越来越多的用户能够体验到它。”

但在苹果内部，特努斯的态度却截然不同。他深知苹果仍远远落后于竞争对手。最近几周，特努斯与去年接替原 AI 负责人、掌管苹果 AI 业务的费德里吉举行了一次闭门会议。

特努斯希望苹果在 AI 领域有更大的作为，也对费德里吉未能像竞争对手那样积极拥抱 AI 感到不满，因此要求他加快开发进度，不能满足于仅仅完成 Siri 必要的功能升级。

费德里吉至今仍被认为是 AI 怀疑论者，担心其对隐私、安全、社会和就业造成的影响。但无论是费德里吉还是苹果，都唯有面对已经发生变化的行业环境。

面对 OpenAI、Meta、谷歌、Anthropic 等公司引领的 AI 浪潮，苹果不再有过去那般可以选择置身事外的实力。

苹果软件部门长期存在的管理问题也因此受到关注。费德里吉习惯亲自参与会议和重大决策，一些员工认为，这种管理方式让不同意见很难获得支持。他还经常与持反对意见的人激烈辩论，凭借对技术细节的熟悉程度和出色的辩论能力，反驳自己不赞同的提案。

IT之家从报道中获悉，这种做法有时令软件工程和设计团队成员感到不满，一些人认为，自己很难影响产品的最终发展方向。

费德里吉偏好短期规划也是一个问题。他通常只制定未来 12 至 18 个月的计划，而苹果硬件部门习惯提前数年规划产品。两种工作方式有时难以协调，不仅拖慢产品开发，还可能导致初代产品的功能和设计不够大胆。

苹果希望让硬件与 AI 软件的开发更加紧密地结合，因此，如何协调两个部门的规划方式，将成为特努斯的一项重要任务。虽然苹果在硬件设计和工程方面仍处于行业领先地位，但软件发展并非总能跟上硬件的步伐。

尽管如此，费德里吉也有能力解决其他高管难以处理的问题。去年，苹果发现原 AI 负责人约翰 · 詹南德雷亚无法兑现公司对 Siri 的承诺后，改由费德里吉接管开发工作，并在相对较短的时间内推出了能够正常运行的新版助手。