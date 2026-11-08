古尔曼称苹果 Siri AI 团队或迎大调整，工程副总裁罗克韦尔考虑明年走人

IT之家 11 月 8 日消息，彭博社记者马克 · 古尔曼在今晚更新的《Power On》时事通讯中爆料，曾主导 Vision Pro 头显开发、同时负责新版 Siri AI 项目的迈克 · 罗克韦尔，仍在认真考虑离开现有岗位。

古尔曼披露，罗克韦尔或将于明年卸任 Siri 工程副总裁，甚至彻底离开苹果。新版 Siri 跳票了两年才得以上市，考虑到罗克韦尔在其中发挥的作用，他的离开将给苹果造成重大损失。

IT之家获悉，如果罗克韦尔最终离职，或在苹果内部转任其他岗位，更多工作预计将交给两名高管：去年从谷歌加入苹果、负责加强 AI 业务的阿马尔 · 苏布拉马尼亚，以及费德里吉的副手塞巴斯蒂安 · 马里诺。

苹果内部一些人认为，马里诺未来有望接替费德里吉出任软件工程主管，而且他对 AI 发展的态度更加积极。据悉，马里诺负责的团队主要承担将 AI 技术整合到 iOS 系统中的工作。

不过，苹果距离真正启动软件工程主管的接班程序仍有很长一段时间。古尔曼称，费德里吉牢牢掌握着软件工程部门的控制权，并没有把培养接班人放在重要位置，也未建立明确的继任安排。

因此，潜在接班人缺乏争取这一职位的机会。费德里吉执掌软件工程部门已有十多年，也没有迹象表明他打算像部分苹果高管一样，在未来几年内离职。