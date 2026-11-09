鸿蒙智行尊界汽车或推全新子品牌：定价 40-50 万元区间，主打 SUV 车型

IT之家 11 月 9 日消息，据财联社报道，知情人士透露，尊界或将推出一个全新子品牌，定价区间在 40-50 万左右，车型主打 SUV。尊界与玛莎拉蒂的合作分属于两个项目，目前（子品牌）具体细节尚未正式确定。

据IT之家此前报道，有市场传闻称，玛莎拉蒂母公司 Stellantis、华为、江淮三方合作接近落地，目前规划两款全新纯电车型，整车将由尊界超级工厂负责制造。新车分别是中大型纯电 SUV 和大型纯电 GT，基于不同的产品定位，两款产品承担不同的市场责任。

尊界是华为与江淮汽车采用鸿蒙智行模式合作推出的豪华汽车品牌，旗下首款车型为尊界 S800 轿车，发布于去年 5 月，当时售价区间 70.8 万-101.8 万元。该车拥有 4 个激光雷达、前向 13 个传感器，后向 11 个传感器，侧向 8 个传感器。

今年 8 月，尊界 S800 Grand Design 典藏大观和尊界 V800 / V680 旗舰 MPV 开启交付，均主打高端市场。今年 9 月，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东在鸿蒙智行线下门店走访时透露，尊界大型超豪华 SUV 明年初上市。

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