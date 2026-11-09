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OPPO、vivo、小米、荣耀在中国大陆上线 ADV 开发者验证，支持各方结果互认

2026/11/9 20:25:59 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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感谢IT之家网友 ScissorSevenxxy171070竹本青SNOS雪诺 的线索投递！

IT之家 11 月 9 日消息，今天（9 日）晚间，移动智能终端生态联盟（原金标联盟）发布《关于四家厂商在中国大陆地区上线 ADV 的公告》。

公告称，当前侧载应用暂无统一的开发者实名管理机制，恶意、仿冒及诈骗类应用难以溯源。用户安装未经核验的侧载应用，存在财产损失、隐私泄露、诱导消费等安全风险。

OPPO、vivo、小米、荣耀推出 Android 侧载应用开发者身份验证（Android Developer Verification，简称 ADV），支持各方验证结果互认。ADV 旨在建立开发者与其应用之间的可信关联，为用户识别应用来源、判断应用是否安全提供依据。

已在四家开放平台注册上架的 App 平台会自动提交验证，无需单独申请；而未完成开发者身份验证的应用，在四家平台侧载安装时将弹出“未验证”提示，需要用户手动确认方能继续安装，或将影响应用分发效率。

IT之家附上四家平台的操作指南链接如下：

  • OPPO：https://open.oppomobile.com/documentation/page/info?id=13895

  • vivo：https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/1113

  • 小米：https://dev.mi.com/xiaomihyperos/documentation/detail?pId=2366

  • 荣耀：https://developer.honor.com/cn/doc/guides/101798?source=Search_SearchResultsPage

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关键词：OPPOvivoADV小米荣耀

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