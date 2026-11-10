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软银集团 2027 财年上半年归母亏损 7680.07 亿日元，同比由盈转亏

2026/11/10 14:32:55 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 11 月 10 日消息，软银集团今日发布 2027 财年（对应 2026 年 4 月～2027 年 3 月）上半年（2026 年 4 月～2026 年 9 月）业绩及第二财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）业绩报告：

    2027 财年上半年

  • 营业总收入：4.24 万亿日元（IT之家注：现汇率约合 1790.95 亿元人民币），同比增长 13.3%，环比增长 109.7%

  • 毛利润：2.2 万亿日元（现汇率约合 929.11 亿元人民币），同比增长 12.08%

  • 毛利率：51.88%，同比下降 0.58 个百分点

  • 归母净利润：-7680.07 亿日元（现汇率约合 -324.78 亿元人民币），同比由盈转亏

  • 经营现金流：-5272.98 亿日元（现汇率约合 -222.99 亿元人民币），同比扩大 339.77%

  • 自由现金流：-5.9 万亿日元（现汇率约合 -2494.68 亿元人民币），同比亏损扩大 1208.48%

  • 基本每股收益：-136.47 日元（现汇率约合 -5.77 元人民币）

  • 稀释每股收益：-136.83 日元（现汇率约合 -5.79 元人民币）

  • 资产负债率：72.05%，同比增长 4.68 个百分点，环比增长 4.68 个百分点

    • 2027 财年第二财季

  • 营业总收入：2.22 万亿日元（现汇率约合 936.89 亿元人民币），同比增长 15.6%

  • 毛利润：1.14 万亿日元（现汇率约合 483.54 亿元人民币）

  • 毛利率：51.61%

  • 归母净利润：-1.12 万亿日元（现汇率约合 -471.66 亿元人民币），同比由盈转亏

  • 基本每股收益：-196.54 日元（现汇率约合 -8.31 元人民币）

  • 稀释每股收益：-196.77 日元（现汇率约合 -8.32 元人民币）

AI 解读

本次软银集团 2027 财年上半年营收表现符合机构对通信、AI 业务增长的预期，但受基金资产减值、美国 AI 数据中心项目违约损失拖累，归母净利润大幅转亏，盈利端整体不及市场乐观预期。

公司主营业务

软银集团是横跨科技投资、移动通信、半导体 IP 的综合控股集团，核心业务包括持株会社投资事业、SoftBank Vision Fund（SVF）投资事业、软银通信事业、AI 计算机（半导体）事业四大板块，重点布局 AI、半导体、前沿科技投资赛道。

2027 财年上半年（累计 6 个月）财报亮点

  • 营收端实现稳健增长：上半年合并营收 4.24 万亿日元（现汇率约合 1790.95 亿元人民币）同比增长 13.3%，通信业务与 Arm 半导体业务是主要增长动力。

  • 投资收益结构分化：持株会社投资事业录得投资收益 1.08 万亿日元（现汇率约合 456.02 亿元人民币） ，主要来自 Intel 股价上涨带来的 1.06 万亿日元（现汇率约合 449.45 亿元人民币） 浮盈；SVF 事业整体录得 7056.17 亿日元（现汇率约合 298.4 亿元人民币） 投资收益，较去年同期大幅收窄。

  • 亏损端由非经营性减值驱动：上半年归母净亏损 7680.07 亿日元（现汇率约合 324.78 亿元人民币）同比恶化 190.9%，主要来自美国 AI 数据中心配套发电设备项目的 5972.48 亿日元（现汇率约合 252.57 亿元人民币）违约损失、SVF 基金估值下滑、财务费用大幅增加。

  • OpenAI 追加投资完成：上半年通过 SVF 2 完成对 OpenAI 合计 300 亿美元的追加出资，累计投资额达到 646 亿美元，持股比例约 13%，OpenAI 当前公允价值 996 亿美元，累计投资浮盈 450 亿美元。

  • 并购拓展数字基础设施：9 月 30 日完成对 DigitalBridge Group 的全资收购，作价 31 亿美元，补强数据中心、通信塔等数字基础设施投资能力。

  • 资产负债结构：期末总资产 69.39 万亿日元（现汇率约合 2.93 万亿元人民币） ，总负债 49.99 万亿日元（现汇率约合 2.11 万亿元人民币）归母所有者权益占比 23.6%，较年初 29.0% 有所下滑。

2027 财年 Q2 单季度财报亮点

  • 单季营收 2.22 万亿日元（现汇率约合 936.89 亿元人民币） ，归母单季净亏损 1.12 万亿日元（现汇率约合 471.66 亿元人民币） ，单季亏损幅度超过上半年累计值，主因 SVF 基金当期估值下滑、美国电力项目损失集中确认。

未来展望与投资价值

公司明确表示由于当前存在大量不确定因素，暂不公开全年合并业绩预测。当前市场核心关注点在于 OpenAI 后续 IPO 进程、Arm 业务持续增长能力，以及美国 AI 数据中心相关投资的后续减值风险。短期亏损主要由一次性项目和基金估值波动驱动，长期 AI 战略布局的兑现进度是影响公司估值的核心变量。

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：软银集团

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