软银集团 2027 财年上半年归母亏损 7680.07 亿日元，同比由盈转亏

IT之家 11 月 10 日消息，软银集团今日发布 2027 财年（对应 2026 年 4 月～2027 年 3 月）上半年（2026 年 4 月～2026 年 9 月）业绩及第二财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）业绩报告：

2027 财年上半年 营业总收入 ：4.24 万亿日元（IT之家注：现汇率约合 1790.95 亿元人民币），同比增长 13.3%，环比增长 109.7%

毛利润 ：2.2 万亿日元（现汇率约合 929.11 亿元人民币），同比增长 12.08%

毛利率 ：51.88%，同比下降 0.58 个百分点

归母净利润 ：-7680.07 亿日元（现汇率约合 -324.78 亿元人民币），同比由盈转亏

经营现金流 ：-5272.98 亿日元（现汇率约合 -222.99 亿元人民币），同比扩大 339.77%

自由现金流 ：-5.9 万亿日元（现汇率约合 -2494.68 亿元人民币），同比亏损扩大 1208.48%

基本每股收益 ：-136.47 日元（现汇率约合 -5.77 元人民币）

稀释每股收益 ：-136.83 日元（现汇率约合 -5.79 元人民币）

资产负债率 ：72.05%，同比增长 4.68 个百分点，环比增长 4.68 个百分点

2027 财年第二财季 营业总收入 ：2.22 万亿日元（现汇率约合 936.89 亿元人民币），同比增长 15.6%

毛利润 ：1.14 万亿日元（现汇率约合 483.54 亿元人民币）

毛利率 ：51.61%

归母净利润 ：-1.12 万亿日元（现汇率约合 -471.66 亿元人民币），同比由盈转亏

基本每股收益 ：-196.54 日元（现汇率约合 -8.31 元人民币）

稀释每股收益：-196.77 日元（现汇率约合 -8.32 元人民币）

AI 解读 本次软银集团 2027 财年上半年营收表现符合机构对通信、AI 业务增长的预期，但受基金资产减值、美国 AI 数据中心项目违约损失拖累，归母净利润大幅转亏，盈利端整体不及市场乐观预期。 公司主营业务 软银集团是横跨科技投资、移动通信、半导体 IP 的综合控股集团，核心业务包括持株会社投资事业、SoftBank Vision Fund（SVF）投资事业、软银通信事业、AI 计算机（半导体）事业四大板块，重点布局 AI、半导体、前沿科技投资赛道。 2027 财年上半年（累计 6 个月）财报亮点 营收端实现稳健增长：上半年合并营收 4.24 万亿日元（现汇率约合 1790.95 亿元人民币）， 同比增长 13.3% ，通信业务与 Arm 半导体业务是主要增长动力。

投资收益结构分化：持株会社投资事业录得投资收益 1.08 万亿日元（现汇率约合 456.02 亿元人民币） ，主要来自 Intel 股价上涨带来的 1.06 万亿日元（现汇率约合 449.45 亿元人民币） 浮盈；SVF 事业整体录得 7056.17 亿日元（现汇率约合 298.4 亿元人民币） 投资收益，较去年同期大幅收窄。

亏损端由非经营性减值驱动：上半年归母净亏损 7680.07 亿日元（现汇率约合 324.78 亿元人民币） ， 同比恶化 190.9% ，主要来自美国 AI 数据中心配套发电设备项目的 5972.48 亿日元（现汇率约合 252.57 亿元人民币）违约损失、SVF 基金估值下滑、财务费用大幅增加。

OpenAI 追加投资完成：上半年通过 SVF 2 完成对 OpenAI 合计 300 亿美元的追加出资，累计投资额达到 646 亿美元，持股比例约 13%，OpenAI 当前公允价值 996 亿美元，累计投资浮盈 450 亿美元。

并购拓展数字基础设施：9 月 30 日完成对 DigitalBridge Group 的全资收购，作价 31 亿美元，补强数据中心、通信塔等数字基础设施投资能力。

资产负债结构：期末总资产 69.39 万亿日元（现汇率约合 2.93 万亿元人民币） ，总负债 49.99 万亿日元（现汇率约合 2.11 万亿元人民币） ，归母所有者权益占比 23.6%，较年初 29.0% 有所下滑。 2027 财年 Q2 单季度财报亮点 单季营收 2.22 万亿日元（现汇率约合 936.89 亿元人民币） ，归母单季净亏损 1.12 万亿日元（现汇率约合 471.66 亿元人民币） ，单季亏损幅度超过上半年累计值，主因 SVF 基金当期估值下滑、美国电力项目损失集中确认。 未来展望与投资价值 公司明确表示由于当前存在大量不确定因素，暂不公开全年合并业绩预测。当前市场核心关注点在于 OpenAI 后续 IPO 进程、Arm 业务持续增长能力，以及美国 AI 数据中心相关投资的后续减值风险。短期亏损主要由一次性项目和基金估值波动驱动，长期 AI 战略布局的兑现进度是影响公司估值的核心变量。

相关阅读：

风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。