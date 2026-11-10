消息称华为星芒并非线上品牌，阔直板首批备货不多

IT之家 11 月 10 日消息，据博主 @数码闲聊站 今日爆料，星芒并非线上品牌，线上线下都会售卖，线上在现有华为店铺内销售，线下会进驻华为体验店。据其透露，阔直板首批备货不多，16GB 高配版本只在线上销售，12GB 版本全渠道销售。

IT之家注意到，该博主此前曾爆料华为子品牌星芒的英文名是 OSTA，手机盒上也写的 OSTA，第一款阔直板手机叫 OSTA O1 Pro。该机可选星空黑 / 星云白 / 星芒紫三款配色，以及 12+256GB/12+512GB/16+512GB/16+1TB 容量。

此前爆料显示，华为旗下“星芒”手机目前定位是主攻线上渠道，相对有性价比。据称，“星芒”系列目前已规划多款手机新品，其中一款将搭载主动散热风扇，甚至还有“整活儿”机型。不过，后续又有爆料称华为子品牌星芒新品配置对标旗舰产线，价格不低。

“星芒”这一名称并非首次出现在公众视野。IT之家查询公开商标信息获悉，华为技术有限公司早在 2023 年 2 月便申请注册了“华为星芒”商标，并于 2023 年 9 月完成注册公告。2026 年 7 月，华为再次提交“星芒”商标申请，覆盖智能手机与芯片品类，目前状态为“注册申请中”。

此外，华为近期还申请注册了“OSTA”商标，涵盖的商品 / 服务范围包括：笔记本电脑、平板电脑、电子笔、智能手表（数据处理）、智能眼镜（数据处理）、智能手机、耳机、芯片（集成电路）等。