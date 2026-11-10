年发电量 12 亿千瓦时，我国西北地区海拔最高抽水蓄能电站在青海开工建设

IT之家 11 月 10 日消息，据央视新闻报道，记者今天（10 日）从国务院国资委获悉，我国西北地区海拔最高的抽水蓄能电站 —— 青海德令哈 60 万千瓦抽水蓄能电站正式开工建设。

IT之家注意到，电站位于青海海西州德令哈市蓄集乡境内，电站上水库正常蓄水位海拔 4008 米，项目总投资 52.27 亿元，主要建设上下水库、输水系统以及地下厂房等设施，电站设计年发电量 12 亿千瓦时，年抽水电量 16 亿千瓦时，预计将于 2034 年建成投运。

抽水蓄能电站是支撑电网灵活调节的绿色储能设施，在用电低谷时，利用富余电能将下水库的水抽至上水库，把电能转化为水的势能储存；在用电高峰再放水发电，承担电网调峰填谷、调频调相、事故备用等任务。

德令哈 60 万千瓦抽水蓄能电站是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035 年）》“十四五”重点实施项目，该电站建成后将为德令哈千万千瓦级清洁能源基地建设筑牢电网调节保障，补齐当地大容量储能短板。