年发电量 12 亿千瓦时，我国西北地区海拔最高抽水蓄能电站在青海开工建设

IT之家 11 月 10 日消息，据央视新闻报道，记者今天（10 日）从国务院国资委获悉，我国西北地区海拔最高的抽水蓄能电站 —— 青海德令哈 60 万千瓦抽水蓄能电站正式开工建设。
IT之家注意到，电站位于青海海西州德令哈市蓄集乡境内，电站上水库正常蓄水位海拔 4008 米，项目总投资 52.27 亿元，主要建设上下水库、输水系统以及地下厂房等设施，电站设计年发电量 12 亿千瓦时，年抽水电量 16 亿千瓦时，预计将于 2034 年建成投运。
抽水蓄能电站是支撑电网灵活调节的绿色储能设施，在用电低谷时，利用富余电能将下水库的水抽至上水库，把电能转化为水的势能储存；在用电高峰再放水发电，承担电网调峰填谷、调频调相、事故备用等任务。
德令哈 60 万千瓦抽水蓄能电站是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035 年）》“十四五”重点实施项目，该电站建成后将为德令哈千万千瓦级清洁能源基地建设筑牢电网调节保障，补齐当地大容量储能短板。
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抽水蓄能电站的关键指标之一是能量转换效率。由于抽水与发电过程存在能量损耗，这类电站的综合效率通常在 75% 左右，即消耗约 4 千瓦时电可发出约 3 千瓦时电，这也是德令哈电站年抽水电量（16 亿千瓦时）高于年发电量（12 亿千瓦时）的原因，两者之比恰约为 75%。
根据青海省自然资源厅 2024 年 8 月发布的审查意见，该电站工程规模为二等大（2）型，上水库位于蓄集乡博格且郭勒左岸冲沟内，死水位 3971 米、调节库容 256 万立方米；下水库位于巴音河上，即已建蓄集峡水利枢纽大坝下游，正常蓄水位 3340 米、死水位 3320 米、调节库容 264 万立方米。上下水库正常蓄水位落差约 668 米，属于高水头抽水蓄能电站。
该电站项目前期工作已推进多年。2024 年 8 月，青海省人民政府发布通告，禁止在德令哈抽水蓄能电站工程建设占地和淹没区新增建设项目和迁入人口；2024 年 10 月，德令哈电站与格尔木南山口、贵南哇让、同德三座电站一同被纳入国家《2024—2028 年服务电力系统抽水蓄能开发方案》，装机规模合计 820 万千瓦。
在国家能源局 2021 年 9 月印发的《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035 年）》中，青海省共规划 22 个重点实施项目和 4 个规划储备项目，总装机容量 4170 万千瓦。2022 年 12 月，青海省发展改革委核准批复首批抽水蓄能项目，即贵南哇让（280 万千瓦）、同德（240 万千瓦）、格尔木南山口（240 万千瓦），三座电站均已于 2023 年陆续开工建设。
从全国范围看，“十四五”期间中国抽水蓄能产业快速发展，截至 2025 年底，全国总装机容量已突破 6200 万千瓦，连续 9 年居世界首位。