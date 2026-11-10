漫步者 PW108“广场级音效”蓝牙音响发售：20W 额定功率，到手 699 元

IT之家 11 月 10 日消息，漫步者旗下 PW108 广场级音效蓝牙音响现已在京东发售，该产品拥有 20W 大功率、双无线麦克风、2200mAh 锂电池等多项配置，到手价为 699 元。

PW108 采用经典木质箱体搭配黑色贴皮工艺，可有效减少谐振，降低共振失真，相比普通塑料箱体音质更纯净；一体化稳固拉杆搭配静音滚轮，户外移动轻松顺畅。

PW108 搭载 8 寸大口径低音喇叭 +3 寸高音喇叭，高音 5W、低音 15W，合计 20W 额定真实功率；配合高性能主控芯片与智能数字功放芯片协同优化，可覆盖千平户外大场景。

PW108 标配 2 支 2.4G 无线动圈麦克风，搭载智能降噪与专业防啸叫技术，搭配音箱独立混响调节旋钮可自定义 K 歌风格。

音箱内置 2200mAh 大容量锂电池，满电约 5 小时续航，可满足全天 K 歌、演讲、市集、轻创业等需求。

机身整体仅 7.4kg 轻量化，采用行李箱式拉杆设计，单人即可搬运推行。

PW108 支持蓝牙 5.0，兼容 FLAC、APE、MP3 等多种音频格式；提供 U 盘直读、AUX 输入、TF 卡输入等多接口，适配多设备场景。

针对 K 歌体验，PW108 提供三种模式：一键原唱 / 伴唱切换方便新歌练习；独立混响调节可打造专属 K 歌音色；室内 / 室外双模式自由切换，室内人声清亮、户外歌声洪亮。

IT之家附详细参数如下：

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