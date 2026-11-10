PS5 Pro 也不例外：R 星确认《GTA 6》所有主机目标帧率都是 30fps

IT之家 11 月 10 日消息，今天（10 日）晚间，Rockstar Games（R 星）公布了下周发售的《GTA 6》的多项重要信息。预购玩家现可在 PS5 和 Xbox Series X|S 上预载游戏，数字版玩家可以立即下载，实体版玩家则需等收到兑换码后才能预载。

开发团队也正式确认，《GTA 6》不设性能模式，所有主机版本均以 30fps 为目标帧率，PS5 Pro 也不例外。

不过，PS5 Pro 仍能凭借独占的 PlayStation 光谱超分辨率技术（PSSR）和光线追踪阴影获得更好的画质。据IT之家了解，《GTA 6》还充分利用了 PS5 的多项独占功能。

缩短加载时间：利用 PS5 的高速固态硬盘和 I/O 架构加快游戏加载。

增强空间音效：改进游戏音效的空间渲染，充分发挥 Tempest 3D 音效技术的优势。

高精度触觉反馈：在整个游戏中深度整合 DualSense 手柄的触觉反馈功能。

R 星还宣称，《GTA 6》在 PS5 上的“游玩体验最佳”，与索尼此前的宣传口径一致。另一方面，Xbox 则拥有云游戏方面的独占优势。

Xbox 云游戏支持 Xbox Series X|S 和 Xbox One，因此，Xbox One 玩家也能通过云游戏体验《GTA 6》，但画质设置将与 Xbox Series S 相同。

不过，Xbox 云游戏最近收紧了使用限制，Xbox Game Pass Ultimate 订阅用户每月的云游戏时长只有 15 小时。

此外，《GTA 6》在 PlayStation 和 Xbox 平台上都支持远程游玩。