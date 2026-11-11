OpenAI 宣布 12 月 11 日停用 ChatGPT 旧版语音模式，全面转向 GPT-Live

IT之家 11 月 11 日消息，早在 2024 年，OpenAI 就推出了 Advanced Voice Mode（高级语音模式），让用户能够与 ChatGPT 进行更加自然的语音交流。最初的 Standard Voice Mode（标准语音模式）需要分别通过语音转文字、语言模型和文字转语音等模型完成交互，而 Advanced Voice Mode 可以直接处理和生成音频，因此响应速度更快，对话也更加自然。

不过，无论是标准语音模式还是高级语音模式，都采用轮流对话机制，即模型必须等用户说完之后才能作出回应。

今年 7 月，OpenAI 推出了新一代语音模型 GPT-Live，采用全双工架构，允许 ChatGPT 在倾听用户说话的同时进行语音回复，从而实现更加自然、流畅的交流。此外，GPT-Live 还能够处理复杂问题，并在不中断当前语音对话的情况下，将相关任务交由 OpenAI 旗下的前沿文本模型完成。

OpenAI 表示，自今年 7 月 GPT-Live 发布以来，ChatGPT 的语音功能使用量已接近翻倍。目前，通过语音与 ChatGPT 互动的用户中，大多数已经转向使用 GPT-Live。

基于这一变化，OpenAI 今天宣布，将于 2026 年 12 月 11 日正式停用 ChatGPT 中的 Advanced Voice Mode 和 Standard Voice Mode，逐步淘汰这两种旧版语音体验，未来将把开发资源集中在 GPT-Live 上。

具体调整时间安排如下：

2026 年 11 月 10 日：OpenAI 开始向用户发送旧版语音模式即将停用的通知。

即日起至 12 月 11 日：用户仍然可以继续使用 Advanced Voice Mode 和 Standard Voice Mode。

2026 年 12 月 11 日：两种旧版语音模式将从 ChatGPT 的“设置-语音”选项中移除。此前选择使用这两种模式的用户将自动切换至 GPT-Live。

历史对话方面：此前的语音对话记录仍会保留在 ChatGPT 历史记录中，用户可以继续通过文字或 GPT-Live 接续这些对话。

不过，此次调整也存在一些例外。由于 GPT-Live 目前尚不支持实时视频和屏幕共享功能，ChatGPT 的这两项功能仍将继续使用 Advanced Voice Mode。此外，用户与自定义 GPT 进行语音对话时，也会继续使用 Advanced Voice Mode，直至 12 月 11 日。

IT之家注意到，OpenAI 淘汰旧版语音模式的决定并未得到所有用户的认可。在 X 平台和 Reddit 社区中，不少 ChatGPT 用户表达了不满。

部分用户认为，Standard Voice Mode 能够提供更加详细的回答，而且与文字对话之间的上下文衔接也更好。相比之下，GPT-Live 经常打断用户说话、丢失对话上下文，或者给出不够实用的回答。一些付费订阅用户甚至表示，如果 OpenAI 坚持执行这一决定，他们将考虑取消订阅。

OpenAI 承认，部分用户可能更喜欢 Advanced Voice Mode 或 Standard Voice Mode 的回答风格。公司表示，正在吸收旧版模型的经验，进一步改善 GPT-Live 的回答深度、对话连贯性和个性化表现。

接下来值得关注的是，面对用户的强烈反对，OpenAI 是否会重新考虑这项决定。此前，OpenAI 曾因用户反对而决定暂缓停用 GPT-4o。当时公司也面临类似的舆论压力，最终推迟了原定的退役计划。