英伟达董事会已聘请外部机构物色新 CEO 候选人以接替黄仁勋，同时考虑临时 CEO 方案

IT之家 11 月 12 日消息，彭博社刚刚报道称，英伟达董事会正聘请外部专业机构物色新的 CEO 候选人，并考虑在寻找正式继任者期间任命临时 CEO。

在此之前，多个美媒报道称，英伟达董事会正在讨论公司联合创始人兼 CEO 黄仁勋的去留问题，英伟达可能面临领导层更迭。

据知情人士透露，英伟达董事会已与一家外部机构合作，寻找可能接替黄仁勋的人选。同时，英伟达董事会还在考虑另一种方案，即在物色正式继任者期间，先任命一名临时 CEO。

彭博社报道称，英伟达董事会成员于当地时间 11 月 12 日召开会议，讨论黄仁勋的去留问题。此前，《华尔街日报》报道称，董事会正准备解除黄仁勋的 CEO 职务，并可能最早于当地时间周三召开会议决定其未来。目前英伟达尚未就相关报道作出回应。

彭博社指出，英伟达董事会目前正面临两难选择：如果解除黄仁勋的职务，公司将失去自创立以来唯一一位 CEO；如果继续留任，则可能面临来自美国国会议员、投资者、客户及员工的进一步审查。

IT之家注意到，资本市场已经对相关消息作出反应。在有关英伟达董事会准备解除黄仁勋职务的报道传出后，英伟达股价在周三盘后交易中下跌约 8%。

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