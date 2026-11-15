微软 2026 最严重宕机重创全球行业，部分客户寻求费用补偿

IT之家 11 月 15 日消息，微软近期发生的大规模全球服务中断持续近一天，不仅影响 Outlook、Exchange、SharePoint 等自家服务，还波及其他关联平台。如今，部分受影响客户正寻求向微软申请服务费用补偿，要求该公司为此次故障造成的损失承担相应责任。

综合 Neowin 报道，目前许多客户集中在 Reddit 论坛 r/msp 板块的一篇帖子中，要求微软为此次服务故障付出相应的经济代价，呼吁受影响的客户提交服务级别协议（SLA）补偿申请，相应客户其应当将相关故障编号、客户租户 GUID，以及能够证明服务中断的材料通过客户自身企业域名提交给 Microsoft Partner Center 。

参考微软公布的故障编号。其中 EX1550543 对应 Exchange Online 服务故障，主要影响 Outlook 邮箱访问及电子邮件收发；MO1550821 则涉及更大范围的 Microsoft 365 服务异常，包括 Teams、SharePoint、Defender XDR、Intune、Planner、To Do、Power BI 和 Universal Print 等服务。

不过，想要获得微软批准并不容易。根据微软官方文档，SLA 服务抵扣金额取决于具体受影响的服务以及故障持续时间。这意味着，即使客户购买的是涵盖多项服务的 Microsoft 365 订阅，也只能针对实际发生符合补偿条件的服务中断申请费用抵扣，而不能按照整个订阅套餐计算补偿金额。

微软还明确表示，获批的抵扣金额将体现在服务提供商下一期账单及对账数据中。对于 Microsoft 365 等非 Azure 服务，申请必须在故障发生所在计费月份结束后的一个月内提交。按照此次故障发生时间计算，符合条件的服务提供商最晚需要在 2026 年 12 月 31 日前完成申请。